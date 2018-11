El pleno no aprueba la bajada del IBI propuesta por la concejalía de Hacienda

El pasado pleno abordó las modificaciones de las ordenanzas de los impuestos IBI, transporte e ICIO. El Grupo Socialista presentó una enmienda para tratar que la propuesta de la Concejalía de Hacienda no decaiga por extemporaneidad, es decir, para que entrara en vigor el 1 de enero de 2020 en lugar del 2019 ya que según los informes del interventor y el secretario dicen que no es posible. pero no es aceptada por los grupos de oposición.

A pesar de esta modificación los grupos de la oposición, Partido Popular, Compromís y el concejal no adscrito rechazaron la urgencia alegando que la ordenanza no podía ser de aplicación el 1 de enero de 2019. PSOE, Esquerra Unida, Decido y Ciudadanos votaron a favor de la medida.

El concejal de Hacienda Santiago Román argumentó que si se hubiera aprobado la propuesta sí hubiera entrado en vigor la bajada del 10% el recibo del IBI, el próximo año. “Una cosa es lo que dice la ley y otra lo que dice la experiencia ya que el 24 de noviembre de 2014 se llevó la última modificación de la ordenanza fiscal del IBI estando en el gobierno Manuel Aracil. En ese momento también había informes en contra del secretario y de intervención pero sin embargo se aprobó la propuesta y se materializó en enero. Creo que la oposición con este voto esta perjudicando a los intereses de los vecinos”, afirmó Santiago Román.

Por su parte, el portavoz socialista Manel Giner explicó: “Es una lástima que los grupos estén mirando más sus intereses partidistas que lo más beneficioso para los santjoaners. Nosotros colaboramos para que la vida de nuestros vecinos y vecinas sea cada vez mejor. Independientemente de quién presente las propuestas, si estas son beneficiosas para Sant Joan, contarán con el apoyo del Partido Socialista”.