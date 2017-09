El pleno municipal tumba la enmienda de Compromís, los presupuestos presentados por el Alcalde y finaliza con la renuncia de tres ediles

Con la dimisión de los tres concejales de Compromís, Josep Llorenç Roman Tena, Sergio Agueitos Soriano y Alba Lledó Vilaplana se abre un nuevo escenario político en el Ayuntamiento de Sant Joan. Las cuentas municipales de 2017 han sido el detonante de una fractura dentro del gobierno resultante de las elecciones de mayo de 2015 en las que PSOE, DECIDO, Esquerra Unida y Compromís formaron un pacto para elevar al Ayuntamiento de Sant Joan un gobierno plural basado en el diálogo y el consenso. Precisamente la falta de estos dos elementos en la confección de los presupuestos municipales fue lo que los partidos del equipo de gobierno se recriminaron en el pasado pleno municipal celebrado el pasado jueves 28 de septiembre. Durante más de tres horas el público y los grupos de la oposición contemplaron atónitos un duro y estéril cruce de acusaciones que tenía como finalidad señalar al partido culpable de que las cuentas públicas se presentaran en el pleno tras meses de retraso.

Los tres concejales de Compromís renunciarán a las competencias delegadas, abandonarán el equipo de gobierno y pasarán a la oposición ante el resultado de la votación de la enmienda presentada por esta formación política a los presupuestos elevados por el alcalde para su aprobación en pleno, que finalmente fue rechazada por los votos en contra del PSOE, EU, DECIDO, las abstenciones del Partido Popular y el concejal de Ciudadanos y el único apoyo de los tres concejales de Compromís y el concejal no adscrito Ignacio Gisbert.

La enmienda pretendía, según los concejales de Compromís, aprobar el primer presupuesto consensuado y dejar sobre la mesa la partida de 50.000 euros destinada a dotar la mitad el importe que el alcalde Jaime Albero y la concejala Eva Delgado se comprometieron a pagar para dar solución a una huelga de basura que amenazaba con arruinar las Fiestas Mayores del municipio, para un mejor estudio y una futura modificación de crédito en los presupuestos de 2018.

Esto produjo un largo debate, de cerca de tres horas para un punto que según destacó el primer edil, supone tan sólo un 0'23% de unos presupuestos que superan los 18.000.000 de euros. La razón de los grupos PSOE, EU, DECIDO para no aceptar dicha enmienda es una advertencia del interventor accidental en la que explica que de aprobarse el presupuesto enmendado debería someterse de nuevo a estudio y sería necesario la emisión de un nuevo informe técnico de intervención lo tardaría no menos de 10 días, más las comisiones, la convocatoria de pleno y la exposición pública las cuentas no estaría aprobadas hasta finales de noviembre.

Una vez tumbada la enmienda se pasó a la votación de las cuentas, confeccionadas en un 0'97% por la concejalía de Hacienda, dirigida por el edil de Compromís Llorenç Roman las cuales no fueron aprobada ya que se encontraron con los tres votos en contra de los propios concejales de Compromís, el no del Partido Popular y del concejal no adscrito Ignacio Gisbert y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Compromís Llorenç Román en el turno de ruegos y preguntas explicó que la decisión la toman por el resultado de la votación de la enmienda pero también ante como se ha llevado el proceso de tratar de llevar los presupuestos a termino y "vistas las desavenencias entre los grupos del equipo de Gobierno decidimos realizar nuestra labor desde otro lugar", añadió el concejal.

Un pleno tenso y denso

Un salón de plenos repleto por público compuesto por fundamentalmente por los habituales, simpatizantes de Compromís, PSOE y una representación de los trabajadores FCC presenció uno de los plenos más tensos de la legislatura y en el que aunque el primer edil desgranó algunos detalles del documento de lo que menos se debatió fue de su configuración. Lo que centró el debate fue básicamente el cruce de acusaciones entre los grupos del equipo de gobierno.

Desde el grupo Compromís ya habían anunciado días atrás a este medio que de no aprobarse las cuentas públicas de 2017 sería muy poco probable que se llegara a un acuerdo para las de 2018, el enroque sería tal que finalizaría para ellos la legislatura.

El alcalde, tras presentar brevemente las cuentas públicas anunció que “ahora es el momento en el que los grupos deben definirse… no aprobar estos presupuestos supondría no realizar inversiones tan necesarias como arreglar la climatización de la Casa de Culutura, el aparcamiento del polideportivo, rehabilitar el centro de mayores para abrir una nueva sala, garantizar sombra a los niños del Cristo de la Paz, reponer mobiliario urbano, implantar el quinto contenedor y otros arreglos y obras muy imporantes para nuestro municipio”, algo que fue entendido por los grupos de la oposición como que el alcalde lanzó a su tejado la pelota de la aprobación de los mismos.

El alcalde advirtió que el modificar o no aprobar este presupuesto supondría no poder ampliar y mejorar el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y pondría al municipio en un riesgo cierto de sufrir una huelga de basura como ha ocurrido en Alicante.

Ante esto el concejal de Hacienda Llorenç Roma fue tajante “Es una verguenza vender públicamente una mejora a los trabajadores de FCC un dinero que no está destinado a ese propósito. El alcalde a aprovechado un conflicto laboral para darle más dinero a una empresa que incumple sus responsabilidades”, explicó Román. Además recordó el tortuoso proceso por el que ha pasado este presupuesto destacando los que para él son los principales motivos del retraso “hay que decir las cosas claras teníamos obligación de presentar el presupuesto antes de verano y no se hizo porque había un objetivo que era conseguir una subida de sueldos de los concejales de más del 8%. Con esa intención se llevó adelante y se dijo la mentira de que no se habían presentado los presupuestos…Nosotros cumplimos con los intereses de los ciudadanos y consideramos que estando en contra de esa subida defendíamos mejor esos intereses… Esa dilatación temporal que hubo era para presionar y que nosotros aprobáramos esa subida de sueldos. Como no estábamos de acuerdo la denunciamos públicamente, al principio se va a justificar con un incremento del salario mínimo interprofesional. Después se dijo que era una subida automática, y después de dijo que era mentira que era invención nuestra”.

DECIDO Y EU apoyaron la propuesta del alcalde

El concejal Santiago Román no apoyó la Enmienda presentada por Compromís al presupuesto municipal en la que se pide la modificación de la partida de los 50.000 euros destinada a mejorar el servicio de limpieza y devolverlas a las partidas de donde se habían tomado pero no señala de que otras partidas se puede detraer esa cantidad. Esa fue la razón principal que esgrimió el edil de Decido quien reconoció no obstante que ha habido falta de diálogo en la negociación.

Clara Rodríguez concejala de Esquerra Unida fue más dura en sus declaraciones y acusó directamente a Compromís de ser los responsables de que el presupuesto se haya retrasado hasta el mes de octubre. “Si hubiesen presentado el presupuesto en tiempo y forma ahora estaríamos pactando una modificación de crédito sin ningún tipo de presión”. Rodríguez recriminó directamente al área de Hacienda de no reponer una partida de más de lo que tiene en el año el área de Cultura para que tuvo que ser utilizada para pagar una Sentencia ganada por la SGAE, “Hemos pasado casi 10 meses con el presupuesto prorrogado en los que no hemos podido acometer inversiones, ni siquiera aquellas que salieron del proceso de presupuestos participativos, hemos perdido subvenciones y muchos proveedores están esperando cobrar trabajos realizados, porque ustedes no han querido consensuar nada solo imponer su proyecto mercantilista que no se basa en los proyectos de cada área”, argumentó la edil de EU.

Opinión de la oposición

El portavoz del Partido Popular, Manuel Aracil también destacó el retraso con el que se presentan las cuentas públicas “lo que supone un fracaso en la gestión del equipo de gobierno”, explicó Aracil. Sobre los desencuentros del equipo de gobierno Aracil destacó que el acuerdo al que se llegó para solucionar la huelga de basura finalmente no se haya podido refrendar en un presupuesto por las luchas internas aireadas continuamente en la prensa y ahora en este pleno también quieren meter también a la oposición.

Por su parte el edil de Ciudadanos José Angel Rivera, lamentó que el equipo de gobierno con sus luchas internas esté haciendo el “ridículo” de esta manera y les animó a dejarlo a un lado y a ponerse a trabajar en el presupuesto de 2018. Mientras que el concejal no adscrito Ignacio Gisbert pensó que el alcalde no podía disponer del dinero de los ciudadanos para darselo a la empresa FCC y solo una pequeña parte a los trabajadores.

La modificación del presupuesto precipitó los acontecimientos

Aunque la guerra declarada por las cuentas públicas se remonta al mes de mayo, fecha en la que se presenta el primer borrador. El último episodio que ha desencadenado todos los acontecimientos tuvo lugar durante los días previos a las Fiestas del Cristo de la Paz, cuando los trabajadores de FCC convocan una lengua de limpieza viaria y recogida de residuos. El Ayuntamiento, en concreto el alcalde socialista Jaime Albero y la concejal responsable del área Eva Delgado tomaron parte activa en las negociaciones y fueron parte de la solución a través de la inversión de 100.000 euros para nuevos servicios cuyos beneficios irían, en parte, a parar a los sueldos de los trabajadores. Una acuerdo que satisfizo a todas las partes y que logró paralizar una huelga que hubiera causado graves molestias a sus vecinos en los días grandes.

La mitad de está cantidad, se incluirá en el presupuesto de 2017, el cual se aprobará antes de finalizar el mes de septiembre, según el primer edil. En el 2018 se presupuestará 25.000 y el resto en 2019.

El alcalde explicó que los 50.000 euros de este año darán respuesta también a algunas demandas vecinales sobre el servicio de limpieza viaria. En concreto, explicó que se va a implantar, para disminuir el problema de los excrementos en vía publica el sistema de ADN canino. Un sistema piloto implantado en Mislata con el que se ha conseguido reducir en más de un 60% esta problemática. El sistema consiste en crear un banco de ADN a través de pruebas genéticas a los perros para determinar con exactitud de qué dueño es el animal cuyas deposiciones no han sido recogidas.

Otra de las mejoras del servicio, será la creación de un ecoparque ya que Sant Joan es el único municipio de la comarca que carece de este servicio, y la implantación del quinto contenedor de materia orgánica.

Jaime Albero explicó detalladamente las partidas del presupuesto pendiente de aprobación de donde se sacará esta primera aportación de 50.000 euros. “En un presupuesto de 19.000.000 de euros ésta es una cifra razonable que podemos reunir de gastos innecesarios, y actuaciones que se pueden aplazar”, añadió. La Partida de Gastos Generales es la que más va a aportar, con unos 7.000 euros de un programa informático, otros 5000 de trabajos de consultoría, 15.000 euros de Intereses de operaciones de crédito por su cancelación. Además la implantación de la administración electrónica hace que puedan disponer de 5000 euros de la partida de consumibles de oficina, la partida de Gasto de decesos se reduce en 1000 así como la de mantenimiento de edificios. Pero destacó que como la medida a surgido del grupo municipal socialista será la partida de Limpieza, que dirige Eva Delgado, la que más aporte a la causa con un total de 8.000 euros, que irían destinados a renovar los aparcabicis.

Compromís consideró esta decisión una irregularidad administrativa

Compromís acusó al alcalde de cometer una irregularidad administrativa que no pone fin al problema de la limpieza municipal y que no solventa las necesidades de los trabajadores. “Ha sido una decisión llevada a cabo desde la imposición, sin consenso, para pagar con dinero público lo que debe pagar la empresa contratada. Es impresentable que se premie con un incremento de 100.000 € a una empresa a la que el Ayuntamiento ya destina 1.750.000 €, con una contrata que incumple su pliego de condiciones ”.

Desde Compromís explicaron que no se puede hacer una modificación de la contrata de limpieza pública vaciando partidas presupuestarias en su beneficio.

Este grupo acusó directamente a Albero de elevar estos nuevos presupuestos sin el consenso y además “dilatados” por querer imponer un incremento del 8% de los sueldos de los concejales.

Por este motivo, como respuesta a la elevación del presupuesto para su aprobación en pleno por parte del Alcalde, Compromís presentó una enmienda al presupuesto con la intención de rectificar la partida de 50.000 euros y dar marcha atrás a los valores iniciales, para, posteriormente abordar esa cantidad en los presupuestos de 2018 a través de una modificación de crédito consensuada por todos los grupos.

Una enmienda que no permite la aprobación del presupuesto

Según Manel Giner, portavoz socialista la enmienda presentada por Compromís no hubiera permitido la aprobación de los presupuestos, ya que modifica el capítulo 6 de inversiones, según manifestó el propio Interventor durante la sesión plenaria y obliga a devolver el documento para ser de nuevo informado por la Intervención municipal.

“Esta enmienda ya no solo impide la aprobación de los presupuestos, sino que se enfrenta directamente al acuerdo adoptado por el Alcalde y la concejala del área, lo que supone sin lugar a dudas situarse al margen del gobierno municipal.

Compromis debe decidir si quiere ser gobierno u oposición, y con esta propuesta claramente se sitúan y votan lo mismo que la oposición”, afirmó el concejal.

Escrito de Renuncia de las competencias delegadas de los concejales de Compromís

Compromís presentó el viernes 29 un escrito de renuncia en el que denuncian el autoritarismo y la actitud déspota del alcalde desde el comienzo de la legislatura, “En les divergències mai ha optat pel diàleg, sinó per la confrontació, per fer ús de la seua posició política per pressionar, fugir del debat, manipular i jugar a esgotar els temps amb opacitat i la política dels fets consumats”, explican en el escrito.

La formación política narra que “en los últimos meses estas dinámicas impositivas y excluyentes se han agravado llegando Albero a irresponsabilizarse de competencias que le son propias, saltarse los concejales competentes de Compromís con tal de dar ordenes contradictorias a funcionarios, desautorizando públicamente el trabajo de concejales del gobierno y boicotear actos organizados por las concejalías que gestionan”, lamentan. Por estos motivos desde Compromís, vistas las dinámicas de confrontación constantes, la opacidad y autoristarismo con los cuales se pretende funcionar y la apuesta por dinamitar el consenso, incumplir el pacto de investidura y no respetar el pacto de reparto de concejalías, nos vemos obligados a renunciar las competencias delegadas”.