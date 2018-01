El pleno de Sant Joan eleva una moción a la Conselleria para pedir la reforma y ampliación del CEIP Lo Romero y el IES García Berlanga a propuesta del Partido Popular

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó una moción presentada por el Partido Popular en la que solicita a la Conselleria de Educación la reforma y ampliación del CEIP Lo Romero y ampliación y rehabilitación del IES Luis García Berlanga.

Si se negara esta actuación por parte de la Conselleria los populares propusieron que fuera el Ayuntamiento de Sant Joan quien realice estas obras.

La moción salió adelante con el apoyo del grupo de Ciudadanos y DECIDO y la abstención de Compromís, Esquerra Unida y PSOE.

Javier Yebes explicó que la moción se presentó más de 20 días antes de que el consejo escolar se adhiriera al programa “Edificant”.

“Como a día de hoy seguimos teniendo lo mismo que hace dos años y medio cuando teníamos una reserva presupuestaria para realizar estas obras, creo que es importante que, por si acaso, llegue esta moción a la Conselleria independientemente que lleguen al mismo tiempo los acuerdos adoptados por los consejos escolares”.

El concejal de Compromís, Llorenç Román calificó la moción de “oportunista” después de más de 20 años del gobierno del Partido Popular en la Generalitat en los que sólo se hicieron colegios e institutos a través de la empresa CIEGSA. “La Conselleria se ha dado cuenta de que no puede hacer ahora lo que el PP no hizo en veinte años y por eso ha cambiado el sistema que puede dar soluciones a corto plazo”, explicó el concejal. Román explicó que la ampliación del Colegio Lo Romero estuvo paralizada 10 años porque la Diputación Provincial, gobernada por el Partido Popular no quiso ceder la parcela colindante.

El Concejal de DECIDO, Santiago Román subscribió las palabras del edil de Compromís aunque en lugar de abstenerse, apoyó la moción.

Desde Esquerra Unida también recriminaron al Partido Popular no haber actuado antes y valoraron el interés prioritario del Consell en ofrecer soluciones a través del programa “Edificant”

La concejala de Educación, Esther Donate explicó que la abstención de su grupo obedece a “hacer políticas constructivas en lugar de tirar balones fuera que es lo que ha hecho el Partido Popular durante todo este tiempo”. La edil también calificó la moción de oportunistas resaltando que fue presentada el 8 de noviembre cuando el Plan Edificant se presentó el 16 de octubre el cual recoge más necesidades de los centros que los que apunta la moción.