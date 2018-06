El pleno da por cerrado el caso de Juan Ramón Martín y el concejal de Personal Antoni Manel Giner

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan desestimó la reprobación de los concejales de Personal, Antoni Manel Giner y de Servicios Sociales Juan Ramón Martín, tras el cruce de acusaciones aparecido estos últimos días en prensa solicitado por el Partido Popular en un pleno extraordinario celebrado el pasado viernes 22. La mayoría de grupos políticos no solo dieron el caso por cerrado sino que además alabaron la labor de Juan Ramón Martín al frente de la concejalía de Servicios Sociales. Además criticaron al Partido Popular de tratar de hacer de este pleno una causa general sacando un asunto que se remonta tres años atrás.

Todo empezó cuando el concejal de Servicios Sociales le faltó al respeto a una funcionaria pública y ella y el sindicato mayoritario del Ayuntamiento lo denuncian por escrito. Todo esto desencadenó una serie de acusaciones cruzadas en los medios entre el edil de Servicios Sociales y el concejal de Personal Antoni Manel Giner y se habla de una posible comisión de un delito, dado que se acusa al concejal de grabar las conversaciones de usuarios y funcionarios sin su consentimiento, hecho que Martín nego rotundamente en el pleno. Ante el escrito de la funcionaria, el alcalde inició un expediente informativo, no disciplinario, en el que se pedía explicaciones al concejal Juan Ramón Martín. Juan Ramón Martín se retractó de estos hechos, tanto en el mismo momento en el que ocurrieron, como a posteriori por escrito, y a través de los medios de comunicación.

Por ello el alcalde, Jaime Albero, explicó que “en este pleno lo que se está pidiendo es que se actúe en caliente y sin reflexión, por mi parte este tema ya esta cerrado”. Así lo entendieron también los ediles de otras formaciones políticas quienes, además alabaron la labor del concejal al frente de la concejalía. “Martín cometió una falta pidió perdón y el expediente está cerrado. Pedir un pleno extraordinario para este fin no está justificado”, argumentó Vanessa Romá, edil de DECIDO.

Nacho Gisbert, concejal no adscrito apuntó que es este un tema de régimen interno y que los implicados ya han actuado y se ha solucionado el problema, “Todo lo demás es accesorio, en mi opinión esto se ha sacado de contexto y se ha hecho público innecesariamente”.

Desde Ciudadanos denunciaron que este pleno extraordinario supondrá un coste adicional de 1.000 euros a todos los vecinos cuando se podría llevar el tema al próximo pleno ordinario del mes de julio.

Jose Ángel Rivera “No entendemos esa decisión cuando hay temas muchos más importantes en el pueblo por los que trabajar y por lo que se deberían pedir plenos extraordinarios, pero parece ser que ese no es el objetivo del PP. Creo que sobre el tema el concejal pidió perdón y la funcionaria aceptó las disculpas y si se considera que se ha cometido algún delito que actúe la justicia. Creo que Juan Ramón está haciendo un excelente trabajo y que se lo que se está haciendo es echar gasolina a la hoguera”, ha recalcado.

Compromís se abstuvo en el punto propuesto por al PP. No obstante su portavoz, Llorenç Román explicó que para su grupo este tema era de una gravedad excepcional. “No sirve de nada que el Sr. Martín pida disculpas pedimos que reflexione, es un acto de abuso desde su puesto como superior ante una persona del puesto inferior.En una competencia delegada tan complicada que trata a personas en situación vulnerable haría falta que hubiera una persona con más tacto que él.”. Pero, por otro lado Román hizo responsable último de los hechos al Alcalde y recordó que en muchas ocasiones su grupo ha denunciado “boicoteos, irresponsabilidad, desconfianzas profundas y falta de coordinación que lo que produce es obstaculizar el trabajo y no facilitar los servicios a la ciudadanía. Por eso creemos que el responsable último es el alcalde”, afirmó el edil.

Aracil reveló el nombre de la funcionaria en el pleno

Clara Rodríguez criticó duramente que el portavoz del Partido Popular revelara el nombre de la funcionaria afectado en su intervención. “No se hasta qué punto vulnera la protección de datos y es una muestra más de que el Partido Popular demuestra a los trabajadores cuando le viene bien”. También echo en falta que antes de la realización de este pleno no se haya contado con la opinión de la trabajadora en cuestión. “Me parece muy grave que los grupos de la oposición que están aquí vertiendo ciertas acusaciones no hayan sido capaces de hablar con la técnico municipal para ver si estaba solucionado o no. Deberían haber hablado con la trabajadora para ver como se han desarrollado los hechos.

Por otro lado defendió a su compañero de agrupación por realizar meticulosamente su labor “El Señor Martín desarrolla su labor todos los días desde las 7:00 de la mañana hasta las 15:00 y eso no se puede decir de otros concejales que han desempeñado su labor”.

Aracil aseguró que habian hablado con los representantes sindicales y ante la defensa que estaban realizando de la actuación de Martín se preguntó que si el concejal que hubiera faltado al respeto a la funcionaria hubiera sido del PP "¿cuántos periodistas y cámaras habría aquí?".

Pérdida de subvenciones

Manuel Aracil, también pidió explicaciones al concejal Antoni Manel Giner sobre la pérdida de subvenciones, “700.000 euros en total, según le reclama Juan Ramón Martín”, epl.

El concejal de Personal Antoni Manel Giner aclaró que el Ayuntamiento de Sant Joan ha solicitado todas las subvenciones que podía solicitar. “Este Ayuntamiento está en una situación privilegiada por las Subvenciones conseguidas en estos tres años. Nunca hemos estado tan bien tratados por otras instituciones”, aclaró Giner.

El edil aprovechó la intervención para relatar los logros obtenidos desde su concejalía en estos tres años, como la inversión más de 1.500.0000 de euros en el fomento de empleo estables y de calidad en el municipio o la reciente subvención del Servef de más de 400.000 para la contratación de jóvenes desempleados en prácticas en su Ayuntamiento.

Pleno sobre el estado de Sant Joan en Octubre

El pleno extraordinario fue aprovechado para sacar otros temas encima de la mesa que poco tenían que ver con el asunto requerido. Por ello el alcalde anunció que en el próximo mes de octubre se convocará un pleno extraordinario sobre el estado de Sant Joan. “Lo importante no es lo que se ha traído en este pleno, se ha traído lo anecdótico”