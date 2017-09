El pianista Ignasi Cambra ofreció un concierto para apoyar a la Fundación Lukas

Ignasi Cambra ofreció el pasado viernes 22 un concierto benéfico a favor de la Fundación Lukas en el auditorio de Sant Joan d’Alacant con una respuesta no tan multitudinaria como se hubiera esperado no solo por la calidad del interprete ni lo interesante del programa sino por la noble causa a la que estaba destinada la velada que no es otra que mantener la labor del centro para personas con discapacidad que la fundación tiene en nuestra localidad.

Nacido en Barcelona, Ignasi Cambra estudió en el Liceo Francés e i nició sus estudios musicales a la edad de 6 años en la Escola de Música de Barcelona con Mª Lluïsa Alegre y Albert Attenelle, empezando sus actuaciones en público a muy temprana edad. Ha sido galardonado con premios en diversos concursos, nacionales e internacionales tanto como solista como en formaciones de música de cámara.

Aclamado por el reputado director Valery Gergiev como “alguien que puede hablarme a través del piano”. Ignasi nació ciego, un hecho que evidentemente no le ayudad pero el mismo manifiesta que tampoco ha sido un impedimento para triunfar, ya que como el mismo dijo en una entrevista “no hay más discapacidad que la que uno mismo se autoimpone, ¡y yo nunca me he cerrado puertas!”

Cambra trabaja actualmente con la pianista Maria Joao Pires en el marco del Proyecto Partitura, creado para impulsar la carrera de jóvenes talentos. Ha cursado estudios en la Juilliard School de Nueva York y la Jacobs School of Music en Bloomington (Indiana).

La Rambla

L.R.: ¿Cómo fue tu encuentro con la Fundación Lukas y porqué decides realizar este concierto para apoyarles?

En el mes de enero de este año realicé un concierto en Madrid en el Auditorio Nacional con María Joao Pires y otro pianista, al que asistieron responsables de la Fundación Lukas. Un par de días después se pusieron en contacto conmigo a través de Facebook para explicarme el proyecto que están desarrollando y me pidieron realizar un concierto a beneficio del mismo. Me pareció muy buena idea y una oportunidad para ayudar, tenía que hacerlo.

Pienso que es importante colaborar con causas que merecen la pena y, sobre todo a través de la música porque tiene cierto rol social.

L.R.: La música transmite emociones y sentimientos, ¿crees en su poder sanador?

I.C.: Sinceramente no es algo que yo tenga muy presente. Muchas veces la música en si misma, cuando llegas a conocer las obras y estudiarlas a mi me cuesta mucho traducir la música en emociones que puedas traducir en palabras, pero a la gran mayoría de la gente a la música le transmiten emociones muy precisas. Cada uno saca de la música algo distinto no deja de ser una relación muy personal con la música.

Intento coger de cada obra lo que desde un punto de vista absolutamente de sonido y sentido musical entiendo que tiene que decir cada obra. Raramente pienso en emociones concretas cuando toco algo, es más un pensamiento estrictamente musical y también relacionado con algo del contexto del autor. Si entiendes en qué contexto está escrita una obra te ayuda a abordarla y ejecutarla.

“Pienso que es importante colaborar con causas que merecen la pena y, sobre todo a través de la música porque tiene cierto rol social”

L.R.: ¿Sigues al pie de la letra las anotaciones del autor o tratas de aportar a cada obra tu toque personal?

I.C.: Se ha de encontrar el equilibrio. Obviamente si todo el mundo tocara lo mismo de la misma forma sería muy aburrido y nadie iría a los conciertos. Aunque, de la misma manera, te diré que la intención original del compositor se tiene que intentar mantener.

Hay ciertas obras que sí toco de forma particular o personal pero siempre manteniéndome bastante fiel a lo que está escrito y a lo que busca el compositor.

L.R.: ¿Concibes cada recital como un todo en el que cada pieza tiene sentido?

I.C.: Depende del programa, no pienso que tenga que ser así necesariamente. Cuando uno va a un recital va tanto a escuchar unas piezas determinadas como a un intérprete. Entonces, al final tiene tanta importancia que estés a gusto con las piezas que vas a tocar como que el programa en su conjunto tenga sentido. Por ejemplo, el repertorio que ofrecimos el pasado viernes en Sant Joan estaba compuesto en su mayoría por obras de Edvard Grieg y Enrique Granados dos compositores nacionalistas y por lo tanto configuraron un programa coherente. Grieg es el compositor noruego por excelencia y Granados es, en piano, el compositor español de lo más conocido que hay. Incluso la manera de tratar ciertos temas folclóricos de ambos compositores es similar.

L.R.: ¿Hay diferencia en tocar con una Orquesta o realizar un recital en solitario? ¿Qué prefieres?

I.C.: Hay mucha, cuando tocas con una orquesta formas parte de un programa y vas a tocar una parte del concierto que como mucho es media hora o cuarenta minutos. Pero un recital, de dos partes es mucha más música. Más allá de eso también es distinto el trabajo previo de ensayos y las sensaciones también son distintas. A mi me gustan las dos cosas.

Ahora estoy trabajando en la edición de un Cd grabado en estudio y eso es otra experiencia distinta. Te permite poder buscar con más precisión el sonido que quieres. Date cuenta que estás tres o cuatro días con el mismo repertorio lo que te da tiempo a tocarlo muchas veces.

No obstante te diré que soy más partidario de las grabaciones en vivo. Pienso que tocando en directo hay algo que no está cuando estás en una sesión de grabación. En cualquier caso ambas cosas son muy interesantes de hacer.

“La idea de un pianista ciego crea curiosidad y deriva en que la gente vaya al concierto pero si el primer día no le gusta seguramente al siguiente no vuelva”

L.R.: ¿Pensaste alguna vez que llegarías como pianistas al lugar que te encuentras en estos momentos?

I.C.: No, de hecho, cuando finalicé mis estudios en el Liceo Francés de Barcelona estaba matriculado para estudiar Empresariales en Barcelona. Entonces me ofrecieron una Beca para ir a estudiar a los Estados Unidos y pensé, no tengo nada que perder por cambiar un poco mi plan. No obstante siempre tengo muchas cosas en la cabeza. Durante mi estancia en los Estados Unidos también estuve estudiando Empresariales al mismo tiempo. Si que es cierto que cuando echas la vista a tras y ves que tras mi vuelta de Estados Unidos, los conciertos que se han hecho con Valery Gergiev o en el Palau, en escenarios en los que habías estado de pequeño y no sabes muy bien como has acabado en ellos, pues sí que sorprende porque yo no fui nunca una persona de marcarme objetivos.

L.R.: ¿Te ves a ti mismo como referente para otras personas al haber alcanzado el éxito superando ?¿Es algo que te pesa en la mochila?

I.C.: Yo creo que de todo el mundo, haga lo que haga y se dedique a lo que se dedique puedes decir que es un referente por tal o cual razón. Al final, cada uno con sus habilidades y capacidades hace lo que hace y punto. Personalmente no me considero como un referente de nada y sí que veo a mucha otro gente como un referente para mí que puede que no lo sean para otras personas. No obstante, no es algo en lo que yo piense mucho y no me produce ningún tipo de presión.

Como muchas otras cosas, la idea de un pianista ciego crea curiosidad y deriva en que la gente vaya al concierto pero si el primer día no le gusta seguramente al siguiente no vuelva.

L.R.: ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario?

I.C.: Tomar una tila, aunque como soy un poco paleto con esas cosas igual me das una manzanilla y a lo mejor no me entero.

L.R.: ¿Cuáles son tus próximos proyecto?

I.C.: Pues ahora mismo estoy con los preparativos de este Cd que te he comentado. Me gusta estar encima de todo el proceso de edición. Además estoy preparando otro programa distinto con las estaciones de Tchaikovsky. Tengo un proyecto con Maria Joao Pires para tocar el doble concierto de Mozart, lo cual va a ser toda una aventura y, en definitiva, seguir trabajando.