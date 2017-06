El edil de servicios sociales reclama la creación de viviendas sociales en el municipio de Sant Joan

Juan Ramón Martín (EU), edil de Servicios Sociales de Sant Joan d'Alacant ha vuelto a reclamar la creación de viviendas sociales en el municipio de Sant Joan d’Alacant. “Quiero hacer un llamamiento a la Conselleria, y reincidir en la petición que realicé personalmente con la directora del EIGE Helena Beunza el pasado 3 de octubre y de la que no he obtenido respuesta”. Y es que el EIGE dispone de 14 solares, que suman casi 50.000 metros cuadrados, y somos el único pueblo de la Comarca de l'Alacantí que no dispone de viviendas sociales”.

El edil explicó que a través de la encomienda de vivienda que tiene asignada esta concejalía y que realiza la empresa pública municipal PYCSA, se ha finalizado el plazo de la convocatoria del programa de alquiler de viviendas, tras resolución de 25 de abril de 2017 de la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio.

Desde PYCSA, del 4 al 31 de mayo se han rellenado 81 solicitudes, de las cuales 74 se han mandado por registro de este ayuntamiento, se ha marcado este plazo de entrega de documentación a pesar que el plazo oficial se cerro el día 5 de junio, para poder tramitar en tiempo y forma todas las peticiones antes de que se venciera el plazo. Para evitar estas molestias este ayuntamiento debería de adherirse al Convenio marco del 22 de mayo de 2015, entre la Administración General del Estado y la Generalitat, para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

De las 81 solicitudes, 54 de estas familias, se han inscrito como demandante de vivienda en la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio. Para poder inscribirse como demandante, la unidad familiar no debe de superar de ingresos dos veces el IPREM. (14.910,28€/anuales)