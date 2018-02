El Congreso aprueba una Proposición No de Ley para adecuar la cubierta de la A-70

La Proposición no de Ley insta al Gobierno a Incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 una partida con financiación suficiente para ordenar y urbanizar la zona tras un acuerdo entre los Ayuntamientos de Sant Joan y Mutxamel de forma que esta quede integrada en su entorno

La comisión de Fomento del Congreso ha aprobado la proposición no de ley de Compromís para destinar una partida de los próximos Presupuestos Generales del Estado a las obras de acondicionamiento de la cubierta de la A-70.

A esta proposición se suma una enmienda realizada conjuntamente con el PSPV-PSOE con el fin de que el Gobierno de España asuma la urbanización urgente de la cubierta que transcurre por los términos de Mutxamel y Sant Joan.

El diputado de Compromís, Ignasi Candela, defendió la iniciativa para adecuar y condicionar los 2 kilómetros de terreno que marca el límite entre los municipios de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel. Un espacio que se ha convertido con el paso de los años en un descampado deteriorado y sin mantenimiento que se usa esporádicamente como escombrera y aparcamiento.

Por otro lado la posición del PSOE la ha defendido Herick Campos, diputado del PSPV-PSOE por Alicante, quien recordó que es una reivindicación que los gobiernos socialistas de estos municipios han defendido, y que lo sigue haciendo el alcalde socialista de Sant Joan, aunque ha lamentado que el alcalde del PP de Mutxamel no haya exigido nada al Gobierno. Campos ha denunciado que el PPCV es cómplice de la doble discriminación que sufre la provincia de Alicante, ya que el Gobierno del PP ha reducido más de un 66% las inversiones en carreteras y además no ejecuta ese presupuesto, y el PPCV calla y lo justifica. También ha recriminado al PP que no sólo no presupuestan, ni ejecutan, sino que además no se comprometen a que la AP7 vaya a ser gratuita en diciembre de 2019, a lo que el PPCV tampoco contesta.

En febrero de 2016, el diputado de Compromís Ignasi Candela se trasladó a Sant Joan a conocer de la mano del entonces concejal de Urbanismo, Sergio Agueitos, el estado de la cubierta de la autovía que lleva más de 30 años desaprovechada. Ahora, con la aprobación de la proposición no de ley de Compromís que acuerda incluir en los Presupuestos Generales una partida para dotar de financiación este proyecto, Candela ha señalado que “no se va a permitir que el Ministerio tarde otros 26 años en actuar en esta zona”, en referencia a la tardanza de Fomento en acometer las obras de limpieza y acondicionamiento realizadas hace ahora más de 7 años. “Es urgente y necesaria su recuperación para los vecinos y vecinas de Sant Joan, por lo que hemos pedido que se aceleren los trámites para que el proyecto se inicie lo antes posible.”

Asimismo, se ha exigido por primera vez una calendarización de las inversiones para que exista una implicación real en la recuperación de este espacio y que ponga fin a una demanda histórica en nuestro municipio.

La Cubierta se convertirá en una zona lúdica deportiva y eliminará las barreras existentes

El Ayuntamiento de Sant Joan pretende crear una zona lúdica deportiva en el espacio para eliminar las barreras existentes. Un proyecto que lleva más de siete años encima de la mesa y que incluye una senda peatonal y un carril ciclista, un área recreativa, obras de adecuación ambiental con parques y jardines, o incluso la restauración del patrimonio rural como la acequia del Gualeró.