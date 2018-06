El concejal Juan Ramón Martín pide disculpas a la funcionaria a la que ofendió

El concejal Juan Ramón Martín ha pedido disculpas a la técnico de Servicios Sociales que el pasado 7 de junio se sintió ofendida. “Ya presenté mis disculpas personalmente el mismo día que acontecieron los hechos pero no quiso acepármelas, hecho que respeto profundamente y que entiendo por la tensión vivida los últimos días, pero no me cabe duda que es una situación que podremos solucionar y que en ningún momento mi intención era menospreciarla u ofenderla”, explicó el concejal en un comunicado.

Recordemos que alcaldía abrió un expediente al concejal de Servicios Sociales por llamar “sinvergüenza” a una funcionaria. Hecho por el cual el sindicato mayoritario del Ayuntamiento pidió su dimisión y el Partido Popular denunció a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 7 de junio en una reunión de trabajo con el equipo de Servicios Sociales, según relata la afectada en un escrito a través del cual denunció los hechos. “Juan Ramón Martín me ha faltado al respeto, tanto a nivel personal como profesional”, relata.

Ahora el concejal pide disculpas por lo sucedido “Todo esto es fruto del delicado momento que estamos viviendo en el área de Servicios Sociales, ya que tenemos una notable falta de personal que está desgastando muchísimo al equipo, ya que nuestro firme objetivo es atender a toda la ciudadanía con la calidad que merece y en ello estamos centrando todos nuestros esfuerzos, aunque tengamos demasiados factores en contra”, explica también en un escrito.

Artimañas preelectorales

El edil calificó de “artimañas preelectorales” que este hecho haya salido en prensa antes incluso de que él mismo conociera el expediente “me resulta muy curioso que todo esto suceda tras la denuncia pública que realicé sobre la mala gestión de Manel Giner (PSOE) en el área de Personal, ya que tras muchos meses solicitando que mejoren las condiciones laborales de Servicios Sociales parece no importarles y se permiten el lujo de perder subvenciones”.

Martín explicó que los medios de comunicación se enteraron de este expediente casi antes que él, “ya que recibí la notificación cerca de las 14:30h del viernes 8 de junio, cercana a la hora del fin de la jornada laboral y apenas unos minutos antes de que me llamaran telefónicamente varios periodistas”.

También lamentó que ni el sindicato ni el Partido Popular se pusieran en contacto con él para esclarecer los hechos antes de pedir su dimisión “soy una persona que prácticamente siempre estoy en mi despacho y atiendo a todos el mundo; además soy el único edil que en muchos años ha luchado por dignificar los servicios sociales, área que siempre ha estado olvidada ya que su uso no les rentaba electoralmente”.

Por último el concejal recuerda que en esta legislatura han conseguido aumentar en un 8% el presupuesto destinado a la SAD (Servicio de Ayuda a la Dependencia) y un 89% las PEIS (Prestación Económica Individualizada), han conseguido colaboradores privados como el AKI que prestan servicios sin cargo a personas en situación de extrema pobreza, tenemos un servicio de atención jurídica anti desahucios, mediamos con Aguas de Alicante y empresas satélites para evitar cortes de agua a familias sin recursos entre un montón de situaciones más.

“Con esto no quiero justificar mis actos, soy consciente que mi compañera se sintió ofendida y vuelvo a aprovechar estas líneas para mostrarle mi más sinceras disculpas, como ya le dije en su momento personalmente, y como no voy a dejar de hacer... Lo siento de veras”, concluye.