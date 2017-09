El Ayuntamiento trata de mediar hasta el final para evitar la huelga de los trabajadores de FCC

Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura de Sant Joan d'Alacant han convocado una huelga indefinida a partir del miércoles. Los empleados de FCC exigen una mejora salarial de un 3% para lo que resta de 2017, de un 1% en 2018, de otro 1% en 2019 y de un 20% en 2020, año en el que la empresa finalizará la contrata con el Ayuntamiento. Asimismo, exigen un día más de asuntos propios y libertad de cambio de puestos de trabajo entre empleados equivalentes. Los servicios mínimos aprobados por la Conselleria consisten en un 50% para la recogida de residuos urbanos y un 35% para la limpieza viaria durante los días ordinarios de huelga, que se elevaran hasta a un 60% durante los días de fiesta, entre el 12 y el 16 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento han estado manteniendo reuniones con ambas partes durante el pasado mes de agosto las cuales se han intensificado en los últimos días con el fin de mediar en el conflicto y llegar a un acuerdo satisfactorio. El alcalde dice sentirse muy próximos a los trabajadores, que han de recuperar lo que perdieron durante la crisis, pero cree que es necesario que entre ambas partes encuentren un punto de encuentro.

Además, el Ayuntamiento celebró una jornada municipalización con el objetivo de conocer experiencias en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria que están en marcha en otros municipios.

El Acalde Jaime Albero nos explicó los pormenores del conflicto.

× Ampliar El alcalde Jaime Albero y la concejal Eva Delgado durante una reunión con un portavoz de los trabajadores

La Rambla: ¿Crees justificada las reivindicaciones de los trabajadores?

J.A.: Es evidente que los trabajadores tienen que recuperar parte de lo que han perdido durante la crisis. Estamos con ellos, sin ninguna duda. Pero también lo es que la subida del 25% que plantean está muy por encima de lo que subirá el sueldo a la mayoría de trabajadores de este país durante los próximos años. Desde luego, es mucho más de lo que subirán los sueldos de la mayoría de vecinos de Sant Joan. Es por ello que ambas partes tienen que moverse, buscar puntos de encuentro y avanzar hacia ellos.

L.R.: ¿Crees que todavía se puede evitar la huelga?

J.A.: Si la huelga no se evita es porque trabajadores y empresa no habrán querido evitarla. Serán los únicos responsables. No habrán estado a la altura de lo que Sant Joan espera de ellos. No obstante, a día de hoy (martes, 5 de septiembre) la huelga todavía es evitable. Y por eso en estas últimas horas antes de la huelga solo le pido a la empresa un último esfuerzo y a ambas partes responsabilidad, con Sant Joan y con sus vecinos y vecinas.

Yo no voy a tirar la toalla. Por mi pueblo nunca. Hoy mismo, solo unas horas antes del comienzo de la huelga (a las 00:00 del 6 de septiembre), mantendré una nueva reunión con empresa y trabajadores para evitar impulsar un acuerdo y evitar la huelga. Por mi parte no va a quedar.

L.R.: ¿Cuál crees que será la reacción de los vecinos?

J.A.: Sé que los vecinos tomarán nota de lo que hagamos todos: el ayuntamiento, los trabajadores y la empresa, la oposición. Y cada uno tendrá que responder de sus actos.

L.R.: ¿Qué mensaje transmitirías a los vecinos?

A los vecinos les pido tranquilidad, comprensión y paciencia. Que sepan que lo tenemos todo preparado para evitar daños innecesarios y que a partir del primer minuto de la huelga, ellos ya serán la única prioridad del Ayuntamiento: les garantizaremos los servicios mínimos, tendrán un servicio de atención para atender sus demandas y recibirán información puntual y veraz de lo que ocurra durante los días de huelga.

Pero hasta entonces, hasta que empiece, nos vamos a dejar la piel, como hasta ahora, para evitar la huelga. Hasta el último minuto.

L.R.: ¿Qué conclusiones sacáis tras las jornadas sobre la municipalización del servicio?

J.A.: FCC debe saber que hay alternativas, viables y rentables, a la actual gestión del servicio de recogida de basuras y limpieza. Y que las estamos estudiando. Sea cual sea la decisión sobre el servicio de limpieza, la tomaremos entre todos, junto a los trabajadores y a los vecinos.

Lo importante es que todos sepamos que hay alternativa, tal y como comprobamos en la jornada. En todo caso, tenemos claro que el futuro del servicio pasa también por sus trabajadores, por eso quiero decidirlo con ellos: bien para municipalizar, si esa es la decisión, o bien para redactar el próximo pliego de la concesión, en el que se recogerán sus propuestas.