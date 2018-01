El Ayuntamiento de Sant Joan retirará la sobrepoblación de conejos en el núcleo urbano

Desde la Concejalía de Sanidad se va a realizar un plan de choque para evitar la sobrepoblación de conejos en el núcleo urbano y eliminar así cualquier factor de riesgo ya que se pueden convertir en transmisores de enfermedades.

El inicio de la colonia meses atrás se produjo como consecuencia de la liberación al vial público de algún vecino que los tenía en su propiedad y los liberó lo que ha traído consecuencias y daños a medio largo plazo que estos animales pueden ocasionar.

Recordar que cada conejo hembra puede llegar a tener una media de 7 camadas al año con una media de 7-10 crías por camada. De esta manera la suelta deliberada de una pareja de conejos no controlada puede ocasionar una plaga de más de 100 individuos en un año si no se controla a tiempo.

En estos días se ha iniciado el análisis del terreno y la búsqueda de madrigueras y a lo largo de la próxima semana se procederá a la captura de estos animales, al tratarse de conejos domésticos y no autóctonos los métodos de captura que se emplearán serán no agresivos para no causarles estrés.

La empresa LoroHalcon será la encargada de realizar la próxima semana, las tareas de captura de los aproximadamente 15 conejos de los que consta esta colonia que habita en la zona comprendida entre la Casa del Reloj y los jardines del Juzgado de Paz de Sant Joan.

El trabajo se llevará a cabo por dos empleados especializados de gestión integral de fauna.

Una vez capturados, serán transportados a la granja escuela de la empresa Lorohalcón para impartir talleres de educación ambiental y enseñar tanto a niños como adultos, que estos tipos de conejos no se pueden soltar en el medio ambiente porque se hibridarían con el conejo autóctono provocando un daño medio ambiental.