El Ayuntamiento de Sant Joan lleva a cabo la adecuación y acondicionamiento de diferentes vías y calles del municipio

Desde la Concejalía de Mantenimiento y Obras dirigida por Eva Delgado y dentro del plan de actuaciones de acondicionamiento de diferentes vías y calles del municipio, continúa realizando las obras de acondicionamiento y reparación de aceras con el fin de facilitar la accesibilidad peatonal.

Las obras de reparación de aceras se vienen realizando con recursos propios municipales lo que hace que se puedan acondicionar más tramos con menor presupuesto aprovechando los recursos existentes, en este caso se ha llevado a cabo con la mano de obra del personal de la brigada de obras municipal y se ha planificado en diferentes fases.

En esta fase las actuaciones comprenden el arreglo de aceras en diferentes tramos de calles y avenidas entre las que se encuentran la Avda. Benidorm desde C/ San Antonio hasta la Plaza de María Muntaner, Pasaje Climont esquina con C/ Quijote, C/ Pintor Ribera esquina con Doctor San Miguel y en la C/ Madre Elisea Oliver.

Estas actuaciones que se están llevando a cabo este mes de enero, dieron comienzo en el mes de diciembre y continuarán durante el mes de febrero.

“Las actuaciones se van realizando prioritariamente en zonas donde son más necesarias, por ejemplo, la actuación en la Avd. de Benidorm es de vital importancia, ya que es una zona bastante transitada por viandantes ya que es una zona residencial del municipio y una de las vías alternativas utilizada por los usuarios del polideportivo además de por su proximidad a la Residencia Cap Blau. Estas actuaciones favorecen la accesibilidad peatonal y facilita el paso a personas con movilidad reducida” según declara la Concejala del área, Eva Delgado.