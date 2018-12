El Ayuntamiento completa con fondos propios las becas de comedor autonómicas cubriendo el total de alumnos que no han sido becados por Generalitat

Para este curso la Consellería ha concedido un número de becas más elevado y por lo tanto a más alumnos, todos ellos dentro del baremo de entre los 8 y los 20 puntos por lo que el ayuntamiento ha tenido que cubrir menos becas a los alumnos que cumplían los requisitos y los cuales habían obtenido una puntuación del 1 al 7 que era la franja que no cubría Consellería. La cantidad total para estas becas ha ascendido a 24.968´36€ siendo becados los alumnos de los centros públicos, Cristo de la Paz, Lo Romero y Rajoletes.

El Ayuntamiento de Sant Joan ha concedido el total de las 107 solicitudes que cumplían los requisitos. Las no concedidas lo han sido porque ya habían sido becados por la Generalitat, no estaban empadronados en el municipio, no se había presentado en plazo o ser alumno de un centro privado o concertado.

Los alumnos que obtuvieron entre 8 y 9 puntos el año pasado no fueron becados por Consellería, que ha ampliado sus criterios. Esta menor necesidad de fondos para cubrir a los alumnos de primaria ha permitido que el Ayuntamiento haya podido establecer una nueva línea de ayudas para el alumnado de segundo ciclo de primaria, también en fase de resolución en estos momentos.

“El aumento de cuantía y número de alumnado becado este curso por Consellería hace que desde el Ayuntamiento podamos invertir más recursos en otros proyectos educativos y de formación que complementan los existentes, y podamos continuar dando becas de comedor a toda la franja de puntuación de alumnos solicitantes que no cubre Consellería” declara la Concejala de Educación Esther Donate.