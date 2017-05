El Auditorio acoge este miércoles un Concierto de Orquestas Juveniles

Este próximo miércoles 24 de Mayo, a las 19:00 de la tarde, en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura de Sant Joan, tendrá lugar un Concierto de Orquestas Juveniles. Concretamente, actuará en primer lugar, la "Orquesta de Educandos", integrada por alumnos de la Academia de Música de la Orquesta de Pulso y Púa de Sant Joan, y en segundo lugar, "la Orquesta Juvenil de Guitarras", de la Asociación Musical "Cabo Huertas", una orquesta con cuatro años de vida y cuya sede se encuentra en el Centro Comunitario Playas. Añadir que ambas formaciones estarán dirigidas por D. Jesús Ramón Martín López-Tello, quien también ejerce de profesor en ambas orquestas.

× Ampliar Imagen de un concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de Sant Joan

Se trata de dos formaciones muy similares, formadas por niños y niñas con edades en torno a los diez años. Para ellos, actuar frente al público supone una motivación extra, un complemento gratificante que rompe un poco con su rutina diaria, donde el esfuerzo está quizás demasiado presente, tanto en las clases de solfeo como en los ensayos.

La cita hará las delicias del público asistente. No es la primera actuación que nos ofrecen estos chicos, y, ciertamente, en anteriores ocasiones han deleitado al público, no sólo por su nivel musical, que lo tienen, sino por su innato desparpajo y su enorme ilusión. Y es que no hay nada más bonito que ver a unos jóvenes músicos enfrentándose a sus primeros conciertos.