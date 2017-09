El Alcalde pide un informe urgente de valoración de la contrata de RSU y Limpieza Viaria

El Alcalde Jaime Albero ha convocado de urgencia a los técnicos municipales para que elaboren un informe ante las graves acusaciones vertidas por parte del grupo Compromis acerca del incumplimiento de la Contrata de RSU y Limpieza Viaria.

A esta reunión asistieron la Jefa de Servicio de Personal y Contratación , el técnico de Medio Ambiente así como los concejales Eva Delgado ( RSU y Limpieza Viaria), Manel Giner (Personal y Contratación) y Sergio Agueitos (Medio Ambiente).

Según el Alcalde “el Grupo Compromis afirma que existen incumplimientos en el correcto funcionamiento de la contrata de Basuras y Limpieza Viaria. "Por ello he convocado a los responsables de las áreas afectadas para que conozcan que he pedido a los técnico responsables de velar por el correcto funcionamiento de la misma que elaboren de manera urgente un informe analice si se está cumpliendo o no el Pliego", explicó Albero.

"Igualmente he solicitado a la técnico de Contratación que informe acerca de si los acuerdos a los que la concejal del área y yo mismo llegamos con empresa y trabajadores para evitar la huelga son o no legales administrativamente tal y como afirma Compromís así como el Grupo Popular. No voy a tolerar que se pueda acusar impunemente a este ayuntamiento de connivencia con ninguna empresa sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales", afirmó.