El alcalde llevará a pleno las cuentas públicas el próximo 28 de septiembre

El Alcalde de Sant Joan, Jaime Albero ha mostrado su predisposición de sacar las cuentas públicas de 2017 adelante convocando para el viernes 22 de septiembre una Comisión de Haciendo y el próximo jueves 28 un pleno en el que se lleve a aprobación el documento para que los nuevos presupuestos estén vigentes a primeros de noviembre.

Esto fue lo que anunció el pasado martes en una reunión urgente de portavoces en un nuevo intento de llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos.

El primer edil explicó que la importancia de que se aprueben los presupuestos este año no radica tanto en los 50.000 euros para dar solución al conflicto de basura y que servirán para aumentar el servicio, sino en los más de 600.000 euros en subvenciones que están en juego y pueden perderse al no aprobarse las cuentas públicas.

Es precisamente esta modificación de 50.000 euros, primer pago de un total de 100.000 euros comprometidos para desenquistar el problema que existía entre los trabajadores de FCC y la empresa, un motivo de desacuerdo del grupo Compromís para no avanzar en las negociaciones de la aprobación del presupuesto.

Compromís nos estaba de acuerdo en principio con las partidas que se habían modificado para reunir los 50.000 euros destacando que la mayoría pertenecía a áreas dirigidas por sus concejales. Ante esto el alcalde aclaró que el Ayuntamiento no es un "reino de taifas" y por lo tanto el dinero municipal no es potestad de ningún grupo político. Además lamentó no haber recibido una propuesta alternativa y concluyó que por este motivo no debería ponerse en juego un millón de euros de inversiones.

El alcalde pidió, en rueda de prensa el pasado jueves 21 de diciembre responsabilidad a todos los grupos y explicó que “ el único punto conflictivo supone apenas un 0’23% del presupuesto municipal, tan solo 50.000 euros de un presupuesto de más de 18.000.000”.