El alcalde, Jaime Albero, desmiente la subida de sueldo de los concejales y exige un presupuesto pactado y urgente a compromis

× Ampliar Jaime Albero, alcalde de Sant Joan

El Alcalde de Sant Joan Jaime Albero, ante las informaciones aparecidas en la última semana dónde se afirmaba por una parte que ya había acuerdo entre los grupos políticos y por otra parte que había discrepancia en aplicar o no el punto 24 del Acuerdo de gobierno dónde el sueldo de los cargos públicos se reducía en un 20% y se unía el mismo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha manifestado;

“A día de hoy el Concejal delegado en una clara dejación de funciones no me ha presentado acuerdo alguno y no puedo elevar el Presupuesto al Pleno y por tanto facilitárselo a la oposición para su debate y estudio en el Pleno del día 5 de Septiembre como era el compromiso adquirido”.

“Estamos prácticamente en el mes de septiembre, el concejal del área manifestó la semana pasada que habiá acuerdo con los grupos politicos y luego afirmó que no, esto es un disparate que no estoy dispuesto a tolerar. Estar en septiembre y no tener presupuestos.

El concejal del área no me ha presentado propuesta alguna y veo que es incapaz de hacerlo, no voy a tolerar mas dilación en la propuesta y sino es capaz de traer una propuesta pactada seré yo quien la eleve al pleno y quien trataré de llegar a una acuerdo con los grupos políticos para que Sant Joan tenga presupuestos.”

El alcalde afirmó respecto a la supuesta subida de sueldos que según la información que posee “no ha sido un tema planteado por el PSOE sino más bien una aplicación automática de lo pactado en el acuerdo de gobierno. Desde el PSOE asumimos que este equipo de gobierno cobraría un 20 % menos y así seguirá siendo por lo que nadie de la oposición que cobraron mucho más cuando gobernaban ni concejales que no cumplen con su labor de dedicación exclusiva podrán acusarnos de querer hacer una subida encubierta de sueldos. Cualquier acto administrativo que haya sido realizado en el sentido de la aprobación de presupuestos queda anulado ya que no hay acuerdo ni presupuestos presentados. Eso si, el día 5 de Septiembre los sanjuaneros tendrán un presupuesto presentado en el pleno si o si, de los grupos políticos del pleno dependerá su aprobación o no. “