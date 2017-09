El alcalde convoca a la empresa Fcc y a los trabajadores para evitar la huelga de basuras y limpieza viaria prevista para la semana que viene.

Los trabajadores de Fcc de la contrata de Basura y Limpieza viaria han convocado huelga indefinida y el alcalde de Sant Joan les ha convocado el viernes 1 de septiembre a una reunión urgente en las dependencias municipales al igual que a la empresa concesionaria.

El alcalde de Sant Joan Jaime Albero ha manifestado “Los trabajadores reclaman un aumento de sueldos. Hemos sido conocedores de sus demandas y las expusieron en las reuniones de la Comisión de Remunicipalización de la Contrata de Basuras y limpieza viaria. El ayuntamiento quiere manifestar su solidaridad con los trabajadores y sus demandas pero les pide a empresa y trabajadores que lleguen a una acuerdo necesario que evite la celebración de la huelga en puertas de la celebración de las fiestas mayores del Cristo.”

“Hemos realizado múltiples gestiones, planteando diversas opciones a valorar dentro de la legalidad, para no llegar a esta situación y les solicitamos una vez más un ejercicio de responsabilidad para encontrar un acuerdo que evite un conflicto no deseado”.

Por su parte la Concejal Eva Delgado manifestó que “ya tenemos la comunicación de la Conselleria que dispone los servicios mínimos en caso de no llegar a un acuerdo. No es la primera vez que el ayuntamiento de Sant Joan se encuentra en esta tesitura ya que en el 2014 ya ocurrió. Esperamos que la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo y no haya huelga.”

En la próxima reunión de coordinación de las fiestas que se realizará el próximo 4 de septiembre en la Casa de Asociaciones se pondrá al día a los peñistas de las actuaciones que se van a tomar y del servicio que tendrían si hubiera al final huelga.

De igual forma la Concejal que es quien ahora ha asumido la responsabilidad de dirigir las fiestas mayores ante la baja maternal de la titular Anai Carreño manifestó que “vamos a tener puntualmente informado tanto a los ciudadanos como a las entidades festeras ante la posibilidad de huelga.”

El próximo lunes el Ayuntamiento ha organizado una Jornada donde se analizará la posibilidad y viabilidad de la remunicipalización del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos a la que está convocada toda la ciudadanía además de responsables políticos, técnicos y sindicales del sector. Será en el Centro Cultural situado en la Rambla de la Libertad de Sant Joan de 10:00 a 14:00 horas. (programa adjunto)