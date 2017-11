Daniel Simón peregrinó desde Sant Joan a Santiago en 50 días

Daniel Simón Martínez, un vecino del municipio de Sant Joan d’Alacant el pasado 13 de septiembre salió desde la puerta de su casa, en la calle Capitán Martín y llegó a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela el 2 de noviembre tras haber recorrido cerca de 1600 kilómetros, con una mochila de 23 kilos cargada de buenas experiencias y amistades como único equipaje.

Daniel se marcó este objetivo como un reto de superación personal, “para mí, hacer el camino es encontrar la libertad, en él puedes ser tu mismo, puedes mostrarte tal como eres con las personas que te encuentras a tu paso, tienes mucho tiempo para reflexionar, recapacitar y poder expresarte”, afirma Daniel.

Esta no es la primera vez que este santjoaner realiza el camino, de hecho es todo un experto ya que lo ha realizado hasta en cuatro ocasiones. “La primera vez fueron tan solo 100 km y fue por la parte francesa, el segundo fueron 300 kilómetros desde León, y el tercero desde Roncesvalles 790”, nos explica. Además en Semana Santa hizo el camino francés entero (1000 km) y una vez visitada la plaza del Obradorio continuó caminando hasta Finisterre. “El camino francés está muy concurrido y muy enfocado al turismo pero en esta ocasión, saliendo desde Alicante, he descubierto la auténtica esencia del camino de Santiago, sin artificios. Cada camino que he hecho he encontrado algo nuevo y en este último he aprendido a ser verdaderamente autosuficiente”.

El Camino De Santiago desde Alicante conecta nuestra provincia con la ruta milenaria más importante para la vertebración cultural de la historia de Europa. El Camino que emprendió Daniel Simón es la ruta del Camino de Santiago del Sureste, de gran belleza y llena de riqueza natural y paisajística y con paradas de gran interés por el patrimonio y la historia de los lugares que se visitan.

Aunque no realizó esta gesta pensando en un fin solidario cargó en su mochila cientos de “manos de la amistad”. Se trata de una pequeña figura de plástico con las que se quiere ensalzar el compañerismo “ni se compran, ni se venden, únicamente se regalan a quien sale a tu paso y te ofrece un gesto de amistad, un niño, un peregrino, un hospitalero amable, una anciana o simplemente un vecino que te ofrece un poco de agua”, nos explica Daniel. Estas pequeñas figuras de plástico han pasado de mano en mano en el camino desde el año 1999 y su artífice es un extrabajador de una fábrica de muñecas de Onil, José Sanchís, también conocido como “Mocho” que inundó de camaradería con estas pequeñas figuras el camino de Santiago. Ya hay en circulación más de 800.000.

Daniel nos explicó que de un tiempo a esta parte, esta iniciativa acabó teniendo un fin solidario. Ya que Mocho ofreció estas manos para ayuda a la asociación Aspanión (Asociación de Padres de Niños con Cáncer).

Nuestro peregrino santjoaner encontró amigable cobijo en los albergues que le ofrecieron buen descanso para reponer fuerzas. No encontró apenas dificultades en el camino destacando lo bien organizado y señalizado que está la ruta para el peregrino. “Apenas tuve yagas en los pies, hice todo el camino con unas zapatillas deportivas normales, no obstante el peso de la mochila, unos 23 kilos, sí que me produjo lesiones en la espalda por el rozamiento que tuvieron que ser tratadas con gasas”.

Aunque su estado de ánimo fue siempre positivo cuando llegó en Toledo estuvo a punto de regresar a Alicante, “Me asaltaron las dudas en ese momento, me encontré solo y pensé en regresar. Al día siguiente me levanté y continué caminando, pensé que si ya he llegado hasta aquí tenía que continuar y así lo hice”.

Lo fue realizando en tramos de 25 a 30 km, “no obstante en una jornada llegue a hacer 66 kilómetros porque me equivoqué de ruta”, nos explica.

Otra de las tristes anécdotas con las que se queda es que a su llegada a Galicia contempló por sí mismo la devastación de los incendios que sufrió esas tierra durante esos días, hecho que le entristeció sobremanera. Para no alertar a su familia, publicaba todos los días fotos en redes sociales y estaba en contacto con ellos. Un sencillo teléfono era su único contacto y guía ya que en él consultaba cada día la ruta.

A las puertas de Santiago, cuando tocaba encarar la última etapa, Daniel hizo noche en la localidad de Pedrouzo en el albergue comenzó a no encontrarse bien, tenía 40 de fiebre por lo que le aconsejaron que volviera a casa o al hospital más cercano. Al día siguiente, a pesar de su estado de salud Daniel cogió la mochila y emprendió los últimos 20 kilómetros que le separaban de culminar su reto. “Quería llegar a la plaza y estar solo, pensar en todo lo que había realizado pero allí me encontré con amigos peregrinos que había hecho en el camino que me saludaron con alegría, sin duda esa es la auténtica esencia del camino”, nos explicó.

“En el camino he encontrado la hospitalidad de las gentes y el respeto al peregrino”. A pesar del cansancio Daniel ya está planeando cual será su próxima expedición “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”, con estas palabras, Daniel nos explica que para culminar su experiencia como peregrino debe visitar la catedrál de San Salvador de Oviedo, aunque todavía no sabe cuando emprenderá ese viaje.