Cs Sant Joan exige soluciones inmediatas para el sector urbanístico Nou Nazareth “tras un año de espera en valde”

× Ampliar El concejal de Ciudadanos de Sant Joan d'Alacant, Jose Ángel Rivera

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Sant Joan, José Ángel Rivera, ha exigido “soluciones inmediatas para el sector urbanístico Nou Nazareth tras un año de espera en balde”. Rivera ha criticado que alcalde, el socialista Jaime Albero, “asegurara hace ahora un año que las obras comenzarían en el primer semestre de 2018 y no hay visos de que eso ocurra”.

El portavoz de Cs ha denunciado “la falta de rigor del primer edil con anuncios que solo han servido para crear falsas expectativas. Doce meses después, el estado de abandono de esta zona sigue exactamente igual y no sabemos absolutamente nada de la licitación de las obras que tiene que hacer la empresa municipal PYCSA”.

Rivera ha manifestado que “nos engañaron con las fechas y a los vecinos afectados también les dijeron que los costes de urbanización iban a ser menores”. Para el portavoz de Cs, “lo más grave de todo este asunto es que, para colmo, en junio de 2016, hace ahora dos años y medio, publicaron desde la Concejalía de Urbanismo y desde PYCSA que las obras comenzarían en diciembre de ese año y en junio de 2017 volvieron a decir que comenzarían el último trimestre de ese año”.

Para el edil de Ciudadanos Sant Joan, “la benevolencia del alcalde hacia PYCSA ha generado un cúmulo de despropósitos y una situación en la que, durante estos cuatro años, se ha vuelto a perder la oportunidad de tener abierto al público y en condiciones normales una zona clave para la comunicación de Sant Joan con la playa”.

Cs Sant Joan exigeix solucions immediates per al sector urbanístic Nou Nazareth “després d'un any d'espera debades”

• José Ángel Rivera: “L'alcalde va assegurar que les obres començarien el primer semestre de 2018”

El portaveu del Grup municipal de Ciutadans (Cs) Sant Joan, José Ángel Rivera, ha exigit “solucions immediates per al sector urbanístic Nou Nazareth després d'un any d'espera debades”. Rivera ha criticat que alcalde, el socialista Jaime Albero, “assegurara fa ara un any que les obres començarien en el primer semestre de 2018 i no hi ha aspectes que això ocórrega”.

El portaveu de Cs ha denunciat “la falta de rigor del primer edil amb anuncis que només han servit per a crear falses expectatives. Dotze mesos després, l'estat d'abandó d'aquesta zona continua exactament igual i no sabem absolutament res de la licitació de les obres que ha de fer l'empresa municipal PYCSA”.

Rivera ha manifestat que “ens van enganyar amb les dates i als veïns afectats també els van dir que els costos d'urbanització anaven a ser menors”. Per al portaveu de Cs, “el més greu de tot aquest assumpte és que, a sobre, al juny de 2016, fa ara dos anys i mig, van publicar des de la Regidoria d'Urbanisme i des de PYCSA que les obres començarien al desembre d'aqueix any i al juny de 2017 van tornar a dir que començarien l'últim trimestre d'aqueix any”.

Per a l'edil de Ciutadans “la benevolència de l'alcalde cap a PYCSA ha generat un cúmul de despropòsits i una situació en la qual, durant aquests quatre anys, s'ha tornat a perdre l'oportunitat de tindre obert al públic i en condicions normals una zona clau per a la comunicació de Sant Joan amb la platja”.