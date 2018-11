Compromís demana que es respecte el projecte participatiu de recuperació del Turil

El regidor Sergio Agueitos ha presentat un escrit on insta a l’equip de govern a implementar el projecte que, durant 2016 i 2017, la regidoria d’Urbanisme va impulsar per recuperar el patrimoni històric-cultural de Sant Joan.

El projecte reunia les propostes de les jornades de participació ciutadana, on veïnes i veïns del poble van establir participativament les línies del projecte de recuperació de la Plaça Maisonnave i museïtzació del Partidor del Turil. El resultat d'esta participació es va presentar el mes de març de 2018 a l'Ajuntament.

Tanmateix, la nova direcció de la regidoria va decidir incomplir les propostes que democràticament decidiren les persones que es van involucrar, deixant escapar de forma deliberada l’oportunitat d’implementar una actuació integral que posara en valor el partidor al mateix temps que embellira, respectara i donara un tractament coherent a tot l’espai que l’envolta.

En un intent de fer una actuació ràpida i improvisada, fa unes setmanes s’instal·laren dues estructures que suporten dues fotografies (una d'elles ja no està) que no guarden relació temporal entre si i tampoc relació aparent amb l’espai en què es relacionen -a més de mantindre el nom no oficial del municipi (San Juan)-, sense incorporar cap element que ajude els veïns i turistes a interpretar este element d’interés etnogràfic.

És per això que des de Compromís volen que les actuacions que es desenvolupen vagen en la línia del treball que professionals i persones voluntàries van realitzar, i que contemplaven totes estes actuacions. La formació indica que si no és possible, que almenys s’aprofiten les estructures instal·lades per a incloure infografies que expliquen l’espai on està situat el partidor i ajuden a posar-ho en valor.

“Incomplir el projecte és anar contra un treball professional de 2 anys i és una burla cap als santjoaners i santjoaneres que participaren en el procés. Que este govern haja improvisat ens porta a una mesura inadequada i que no oferix cap informació d'interés. La difusió del nostre patrimoni històric i cultural és bàsic perquè tinga sentit la seua recuperació i els nostres veïns i veïnes el puguen conéixer i valorar. Per això hem demanat que, com a mínim, en lloc de fotografies, s'incorpore un gràfic amb la xarxa de reg de l’horta alacantina que explique la importància d’este partidor en tot el context de l’horta i com ha repercutit en el creixement del nostre poble”.