Compromís se reivindica como la fuerza más preparada para llegar a acuerdos

Compromís ha celebrado en Sant Joan el acto de presentación de su candidato a la alcaldía, Sergio Agueitos, acompañado de los diputados Mireia Mollà i Joan Baldoví, un acontecimiento que reforzó la ilusión y la sonrisa de un Compromís adulto, coherente y responsable capaz de mantener el foco político en las personas frente a la confrontación y el odio de la derecha.

El acto tuvo muy buena acogida con un centenar de personas que disfrutaron de un formato fresco y dinámico. Bajo el nombre de ‘Liderando el cambio’, los invitados hablaron desde su experiencia acercando a los asistentes la gestión valiente que durante los últimos años han llevado adelante, una tarea que también se vio a través de los videos de presentación donde aparecieron defendiendo varias propuestas y mostrándose críticos con la corrupción y la estrategia de crispación de la derecha.

El diputado en el congreso Joan Baldoví destacó el trabajo realizado en Madrid, sin el cual no se hubiera conseguido la propuesta de unas mayores inversiones para la provincia de Alicante ni la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. “Compromís es la única formación que ha defendido los intereses de los valencianos y valencianas en el Congreso, y esto es una cosa que, incluso, reconocen el resto de partidos” afirmó.

Mireia Mollà puso en valor las políticas de cambio realizadas desde la Generalitat, como la apuesta por la dependencia, la educación, la sanidad y el fomento del empleo. Además, destacó la importancia de la honestidad y poner a la gente y sus necesidades en el centro de la acción política frente a un PP corrupto y mal gestor. “Todavía continúan saliendo pufos de la etapa popular como el que acabamos de descubrir de 1,1 millones de euros por la gestión de Bonig, y es por eso que necesitamos reeditar el Botánico para poder profundizar como es debido en estas políticas que protegen a las personas y dinamizan la economía” manifestó Mollà.

El candidato a la Alcaldía de Sant Joan, Sergio Agueitos, destacó la buena gestión impulsada por su grupo en el ayuntamiento, con la reducción de la deuda de un 50%, la disminución del plazo medio de pago a proveedores, la apuesta por las políticas sociales, el impulso por la sostenibilidad, la concienciación medioambiental, la reordenación de prioridades urbanísticas o la protección y recuperación del patrimonio.

Aunque también estuvo presente la crítica, dentro del panorama local, a una derecha sin proyecto para el pueblo y un alcalde que no ha buscado nunca el consenso ni acercar posturas. “El diálogo y la búsqueda de un proyecto común será la única base para ganar un Sant Joan para todas y todos. El reto está en saber gestionar las diferencias y progresar en equipo. Desde Compromís hacemos política desde el diálogo y la diversidad, cosa que nos prepara para ser

capaces de liderar gobiernos plurales”.

Por último, el secretario local Albert Caturla finalizó el acto con un discurso inspirador situando a Compromís como la única garantía en la defensa de nuestros derechos y que permite la construcción de una sociedad plural, abierta e inclusiva.

Compromís es reivindica com la força més preparada per a arribar a acords

Compromís ha celebrat a Sant Joan l’acte de presentació del seu candidat a l’alcaldia, Sergio Agueitos, amb la companyia dels diputats Mireia Mollà i Joan Baldoví, un esdeveniment que va reforçar la il·lusió i el somriure d’un Compromís adult, coherent i responsable capaç de mantindre el focus polític en les persones malgrat els moviments de confrontament i odi de la dreta.

L’acte va tindre molt bona acollida amb un centenar de persones que van gaudir d’un format fresc i dinàmic. Sota el nom de ‘Liderant el canvi’, els convidats van parlar des de la seua experiència apropant als assistents la gestió valenta que durant els últims anys han portat endavant, una tasca que també es va veure a través dels vídeos de presentació on aparegueren defensant diverses propostes i mostrant-se crítics amb la corrupció i l’estratègia de crispació de la dreta.

El diputat al congrés Joan Baldoví va destacar el treball realitzat a Madrid, sense el qual no s’haguera aconseguit la proposta d’unes majors inversions per a la província d’Alacant ni l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia. “Compromís és l’única formació que ha defensat els interessos dels valencians i valencianes al Congrés, i això és una cosa que, fins i tot, reconeixen la resta de partits” va afirmar.

Mireia Mollà va posar en valor les polítiques de canvi realitzades des de la Generalitat, com l’aposta per la dependència, l’educació, la sanitat i el foment de l’ocupació. A més, va destacar la importància de l’honestedat i posar la gent i les seues necessitats en el centre de l’acció política enfront d’un PP corrupte i mal gestor. “Encara continuen eixint pufos de l’etapa popular com el que acabem de descobrir d’1,1 milions d’euros per la gestió de Bonig, i és per això que necessitem reeditar el Botànic per a poder aprofundir com cal en estes polítiques que protegixen les persones i dinamitzen l’economia” manifestà Mollà.

El candidat a l’Alcaldia de Sant Joan, Sergio Agueitos, destacà la bona gestió impulsada pel seu grup a l’ajuntament, amb la reducció del deute d’un 50%, la disminució del termini mitjà de pagament a proveïdors, l’aposta per les polítiques socials, l’impuls per la sostenibilitat, la conscienciació mediambiental, la reordenació de prioritats urbanístiques o la protecció i recuperació del patrimoni.

Encara que també va estar present la crítica, dins del panorama local, a una dreta sense projecte per al poble i un alcalde que no ha buscat mai el consens ni acostar postures. “El diàleg i la

recerca d’un projecte comú serà l’única base per a guanyar un Sant Joan per a totes i tots. El repte està en saber gestionar les diferències i progressar en equip. Des de Compromís fem política des del diàleg i la diversitat, cosa que ens prepara per a ser capaços de liderar governs plurals”.

Per últim, el secretari local Albert Caturla va finalitzar l’acte amb un discurs comboiador situant a Compromís com l’única garantia en la defensa dels nostres drets i que permet la construcció d’una societat plural, oberta i inclusiva.