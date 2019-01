Compromís reclama unes inversions justes per a Sant Joan

× Ampliar Sergio Agueitos, Compromís per Sant Joan

El grup municipal Compromís per Sant Joan presenta una moció per a reclamar al Govern Central la inclusió als PGE 2019 d’inversions necessàries per a les comarques alacantines i el poble de Sant Joan.

La província d'Alacant es veu una vegada més discriminada pel govern central. Al projecte de pressupostos del 2019 presentat per Pedro Sánchez, s’han pressupostat 242,36 milions d’euros per a Alacant, una inversió que se situa encara molt lluny dels 471,8 milions que ens pertocarien segons el nostre pes poblacional. Els alacantins i alacantines som el 3.91% de la població, però tan sols rebríem el 2,01% amb la proposta socialista. Deixaríem de rebre quasi la meitat de les inversions que ens pertocaria.

És per això que Compromís per Sant Joan busca la unanimitat del consistori per reclamar recursos per escometre intervencions urgents com la remodelació de l’actual Avinguda Miguel Hernández (32 milions d’euros), que va ser traspassada del Ministeri al municipi de Sant Joan sense cap adaptació de carretera nacional a municipal i per la qual passen més de 10.000 vehicles diaris; la recuperació de l’antic Lloixa (4 milions); la rehabilitació de la finca El de Conde (5 milions) o la Torre Ansaldo (2 milions).

Esta no és la primera vegada que el grup municipal de Compromís proposa vies per a revertir la situació d’infrafinançament davant un govern central que només ha fet que abandonar infraestructures, com l’antiga nacional, o desentendre’s directament, com ha fet amb la coberta de l’autovia. El portaveu adjunt i candidat a l’alcaldia Sergio Agueitos afirma que ‘ara que s’inicia una nova negociació, no podem romandre immòbils davant les necessitats dels nostres veïns i veïnes, especialment quan Alacant continua a la cua de les províncies amb menys inversions per habitant’.

La discriminació ha estat una realitat des de fa més de 10 anys, tot i que els mínims històrics d’inversions s’han produït els anys 2017 i 2018. En 2018, el Partido Popular amb el suport de Ciudadanos, van situar les inversions en 97,24€ per habitant, mentre que la inversió mitjana per a la resta de l’Estat era de 217€, un 25% menys de les inversions reals respecte a l’any 2017, xifres que fan palesa la discriminació a la qual van sotmetre al territori alacantí.

Per últim, el grup municipal demana que el Grupo Parlamentario Socialista complisca amb el compromís que ell mateix, quan es trobava a l’oposició, va adquirir en relació a pressupostar el projecte de recuperació de la coberta de l’autovia, per la qual cosa reclama que el PSOE done suport a la creació d’una partida de 150.000 euros per al pressupost de 2019.