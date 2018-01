Compromís propuso acabar con las contrataciones "a dedo" en el último pleno

× Ampliar El Concejal de Compromís, Sergio Agueitos

Compromís presentó en el pasado pleno municipal una moción que busca un modelo abierto y corresponsable de la empresa municipal PYCSA con el objetivo de prestar una contratación accesible y transparente, asegurando una gestión eficiente de los servicios.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de Compromís, Esquerra Unida y el concejal no adscrito Ignacio Gisbert. Una propuesta que se presentó en el mes de noviembre al resto de la corporación con el fin de poner en común los acuerdos y trabajar conjuntamente en la mejora de la gestión de la entidad, cita a la que no acudieron los concejales socialistas ni los de EU.

Junto a la moción, se presentó un protocolo que busca objetivar la contratación de personal mediante los principios de mérito, publicidad y transparencia, promoviendo la comunicación de las convocatorias de empleo en tiempo y forma a través de las plataformas que tanto PYCSA como el Ayuntamiento poseen -páginas web, redes sociales-, además de hacer una difusión a través de los medios de comunicación locales y contar con la colaboración del SERVEF para que cualquier vecino y vecina pueda acceder a la oferta de empleo.

El protocolo propone la creación de una Comisión de Contratación formada por tres personas (el gerente de la entidad, la jefa de personal del Ayuntamiento y uno de los consejeros independientes), que seleccionarán las candidaturas bajo criterios de igualdad a través de dos fases: una valoración de méritos y una prueba técnica relacionada con la tarea a desarrollar. Las personas que finalmente no resulten seleccionadas pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo.

Por otro lado la medida pretende reducir la subcontratación y establecer un mayor control del seguimiento de los servicios y del desarrollo general de la empresa, con una rendición de cuentas basadas en la exposición del trabajo realizado junto a los resultados obtenidos, información que deberá estar disponible en la web de la entidad municipal para el acceso de cualquier persona.

El concejal Sergio Agueitos explicó que «externalizar servicios no es la panacea. Ya hemos visto cómo empresas privadas incumplen pliegos y aumentan beneficios a costa de una peor gestión o laminando derechos laborales. Apostamos por una empresa municipal bien gestionada sin caer en políticas que ven en ella una oportunidad para tejer "redes clientelares". Debemos garantizar la gestión de los servicios básicos conforme al interés público».

El pleno no sería el órgano competente para aprobar este asunto

El debate se produjo en el pleno pero en realidad donde se tenía que elevar la propuesta es el en el consejo de administración de PYCSA en donde también están representados los concejales de Compromís. De hecho el Secretario del ayuntamiento propuso al grupo la modificación para que en su parte dispositiva apareciera la formula “instar al consejo de administración de PYCSA” que es el órgano que realmente tiene la competencia.

Así lo explicó el portavoz del Partido Socialista, Manel Giner durante su intervención “el pleno es un órgano del que se puede debatir de cualquier cosa, pero en el pleno no se pueden tomar decisiones que competen al consejo privado de PYCSA”. Manel, además destacó que “Esta moción está insinuando algo que no es ya que lamentablemente la empresa municipal no puede ampliar su plantilla. La empresa municipal de Sant Joan no contrata a dedo ni sin criterio ni control y si existen criterios de igualdad. al final se está hablando mal de los que tienen que controlar PYCSA y el propio grupo Compromís está en el consejo de administración de la empresa”.

El edil socialista afirmó rotundamente que en la empresa municipal no se pueden prohibir las subcontrataciones porque sería ir en contra de la Ley que permite las contrataciones y las regula y PYCSA se establecen criterios de igualdad en la contratación. “Una vez más Compromís, con esta moción pretende verter sobre la empresa municipal bulos y falsedades.”

El alcalde Jaime Albero aclaró que las bolsas de trabajo de Personas y Ciudad están abiertas para todas aquellas personas que quieran meter el curriculum y son los jefes de servicio los que tienen la última palabra sobre todo en servicios de sustitución. Por otro lado, en cuanto a la transparencia, está todo en la Web de la empresa municipal. El alcalde repartió entre los grupos un informe jurídico en donde se afirma que la empresa aplica un procedimiento objetivo y transparente en la contratación de los servicios.