Compromís presenta un borrador de presupuestos municipales para 2018

El grupo municipal Compromís de Sant Joan d’Alacant presentó el pasado jueves 17 de mayo su particular propuesta de presupuestos al concejal de Hacienda, Santiago Román (DECIDO), y al resto de grupos que forman el equipo de Gobierno, ante el estancamiento de las cuentas por parte del actual equipo de gobierno y porque consideran de vital importancia la aprobación de unos presupuestos que permitan hacer inversiones y cubrir las necesidades del municipio, ya que los prorrogados son de 2016, los cuales estaban muy limitados por la inversión de reurbanización de La Font. A pesar de no tener ya una responsabilidad directa en este cometido, Compromís ofrece sus esfuerzos con un presupuesto acorde a las necesidades del municipio.

Desde Hacienda agradecen el gesto el cual demuestra un ejercicio de oposición constructiva y responsable “Compromís, junto con Ciudadanos, son los únicos partidos de la oposición que han presentado propuestas a los Presupuestos, demostrando así una oposición constructiva y un ejercicio de responsabilidad”, explicó el concejal de Hacienda Santiago Román.

“Los planteamientos de ambos son coherentes y, en su mayoría, acordes con la necesidad de los ciudadanos de Sant Joan, por lo que con la llegada de las propuestas de Compromís, hemos dado un importante paso hacia adelante para la aprobación de los Presupuestos 2.018 y la llegada de inversiones a nuestro municipio.

Desde la concejalía de Hacienda, hemos necesitado cerca de una decena de reuniones con el Portavoz de Compromís, Llorenç Román, y paso a paso, con diálogo, gestión y capacidad de negociación por parte de todos, hemos ido avanzando hasta llegar a esta buena noticia, que es la predisposición de Compromís a que el Presupuesto municipal pueda aprobarse definitivamente”.

Román explicó que de este modo aprobar unos presupuestos pese a gobernar en minoría no es una misión imposible, y que el diálogo y la buena disposición son fundamentales para llegar al consenso entre diferentes partidos con el principal objetivo de cubrir las demandas de los ciudadanos.

“Confiamos por tanto, que Compromís y Ciudadanos continúen en esta línea y en cuestión de unas semanas se materialice la aprobación del Presupuesto municipal. Desgraciadamente para los intereses de los ciudadanos, al PP ni se le ve, ni se le espera, ya que no han aportado absolutamente nada al Presupuesto municipal”.

Desde Alcaldía agradecen el cambio de actitud de Compromís

Por su parte, el alcalde Jaime Albero explicó que la propuesta del grupo socialista se entregó el pasado 7 de diciembre y por esas fechas el concejal de Hacienda ya le trasladó su intención de negociar con el resto de grupo para conseguir el mayor consenso. “Me alegró de esta deicisión, me parece positivo este cambio de actitud. La próxima semana estudiaremos todas las propuestas, para su próxima aprobación”

La Propuesta de Compromís

En la propuesta, se mantienen las principales partidas que han caracterizado los presupuestos anteriores del ex-concejal de Hacienda, Llorenç Román, y se incide en la mejora de las políticas sociales con iniciativas como el alquiler social, el aumento de la dotación presupuestaria de las ayudas sociales (PEIs) y el Servicio de Atención a Domicilio (SAD). Asimismo, se continúa fomentando el empleo con la inclusión de una partida destinada a un aula formativa, esencial para acceder a las subvenciones en este ámbito a las que el ayuntamiento actualmente no puede optar.

Uno de los puntos fuertes es la creación de una tarifa plana de transporte para jóvenes que facilite e impulse el uso del transporte público. Además, las partidas destinadas a juventud se triplican para incrementar la oferta de formación y ocio para este colectivo.

Por otro lado, Compromís apuesta por la recuperación del patrimonio santjoaner. La restauración del partidor del Turil, la mejora de la Plaça Maisonnave y la recuperación de los caminos tradicionales son algunas de las inversiones que prevé el documento. También se evidencia una firme apuesta por la sostenibilidad invirtiendo en carriles bici, ciclocalles, aparcabicis y el cambio de alumbrado a LED. “Sant Joan necesita volver a priorizar las políticas para la movilidad sostenible si queremos hacer frente a los desafíos del s.XXI”, ha declarado el concejal Sergio Agueitos.

De las reuniones con diversas asociaciones se han plasmado reivindicaciones como una partida para la mejora del Mercado Municipal, la construcción de una pista de trinquet en el polideportivo o el asfaltado de varias calles. Además, se incorporan los programas de obras de Diputación, que incluyen proyectos como la ampliación del gimnasio municipal, la primera fase de restauración de la Torre Ansaldo y la mejora de varias vías y del casco antiguo.

Por último, este presupuesto solventaría también problemas de personal y de modernización de la administración, como es la renovación de ordenadores y la necesaria equiparación de los trabajadores con categoría E (ahora inexistente) a la C, tal y como han hecho ya otros consistorios como El Campello o Alicante.

Llorenç Román añade que “Sant Joan no se puede permitir una gestión basada en modificaciones de crédito constantes que dilatan el pago a proveedores. Lo que presentamos es la elaboración íntegra de las cuentas municipales, no simples propuestas. Además, abrimos las puertas al consenso y negociación, donde todos los grupos pueden ver cuál es nuestra aportación. Que estemos en mayo y las cuentas no se hayan ni tan siquiera presentado evidencia las dificultades para el trabajo de los grupos de gobierno. Compromís nunca ha sido el problema. Es más, podemos ser parte de la solución”.