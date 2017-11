Compromís per Sant Joan premia a Isabel Abril en la XXIII edició del Premi 9 d'octubre

El col·lectiu de Compromís per Sant Joan atorga enguany el Premi 9 d'octubre 2017 a la doctora de Ciències Físiques Isabel Abril, per la seua tasca dinamitzadora en el terreny de les ciències des del Departament de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Programes com el "Pati de la ciència" o "Pren la paraula" són dos dels exemples que uneixen la seua professionalitat i dedicació en la divulgació científica, acostant la ciència a les persones amb una ferma aposta pel valecià.

El Premi 9 d'octubre és un acte que se celebra des de fa 23 anys amb l'objectiu de reconéixer la tasca cívica o professional de persones que han treballat per la conservació i difusió de la cultura del poble valencià i, sobretot, per la seua vertebració social en qualsevol àmbit de la nostra societat -les arts, les ciències o les lletres-. Alguns dels premiats han sigut Dani Climent, Josep Ponsoda, Isidre Buades, l'associació Cultural Lloixa, Ràdio-Club Sant Joan-Mutxamel, la SM "La Paz", l'associació Ames de Casa o el Club de Pilota Benimagrell, entre molts altres.

El lliurament del Premi 9 d'octubre tindrà lloc este diumenge 5 de novembre a les 12:30h al centre de majors de Sant Joan, al qual des de l'agrupació conviden a totes les persones que vulguen compartir amb nosaltres l'homenatge a Isabel Abril.