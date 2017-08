Compromís exigix al PP que es responsabilitze públicament de l’operació fallida de la UCAM

L’assemblea de Compromís per Sant Joan, reunida el dia 4 d’agost de 2017 i coneixedora de la comunicació de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni del 28 de juliol de 2017 on se comunica el retorn d’1 milió d’euros de l’aval atorgat a la Generalitat per l’operació fallida de la UCAM, vol manifestar:

El reconeixement del treball de negociació realitzat per l’equip de govern actual i especialment pel regidor d’Hisenda de Sant Joan, Josep Llorenç Roman, ja que ha aconseguit que la quantitat incautada siga la mínima possible donada la situació de l’edifici Temps Lliure. Que som conscients que, tot i haver aconseguit el retorn d’1.031.871’32 euros, esta operació fantasma iniciada pel Partido Popular ens ha costat una suma de 172.000 euros (102.000 d’incautació i vora 70.000 d’interessos) a tots els veïns i veïnes de Sant Joan. Valorem molt greument l’actuació que en este tema ha tingut el Partido Popular. Recordem:

Al març de 2012 s’anuncia la implantació de la Universitat privada amb 13 titulacions.

Al maig de 2013 se realitza l’acte de la posada de la primera pedra a Sant Joan en el qual es tira de populisme barat prometent llocs de treball a la universitat per als habitants de Sant Joan.

En comptes d’exigir als promotors del projecte una aposta real i ferma de la inversió al municipi, el govern del Partido Popular preferix assumir amb diners públics la compra dels terrenys on s’instal·laria la universitat privada (terrenys propietat de la Generalitat Valenciana), sent conscients que la Conselleria d’Educació ja tenia les seues reticències al respecte , perquè acceptar el projecte suposava que la UCAM s’expandira fora de Múrcia, entrant en competència amb altres universitats privades amb les quals tenia relació el PP valencià.

Com a prova dels obstacles imposats en el procediment a l'Ajuntament de Sant Joan per part de la Conselleria, hem de fer especial referència a l'aval bancari , ja que este és un requisit inusual quan se fan contractes entre administracions públiques .

Finalment, al febrer de 2015 la Conselleria arxiva l'expedient de reconeixement de la Universitat, i li fa l'última estacada.

Tot i això, el Partido Popular continua amb la mentida i no realitza les gestions adequades per resoldre el contracte de compravenda, recuperar l’aval i tancar este projecte fracassat de totes totes.

L’operació UCAM fracassà, per tant, per l’oposició del propi Partido Popular que en 2015, governant ells la Generalitat, rebutgen la sol·licitud. Entenem que el projecte UCAM ha estat un projecte fantasma que només ha sigut perjudicial per als santjoaners i santjoaneres i que s’ha mantingut infundadament perquè pertanyia a eixa política de grans projectes del Partido Popular i aspirava a ser l’eix fonamental de la campanya electoral del 2015. De fet, en plena campanya electoral, el mateix Manuel Aracil va declarar que si el PP governava a la Generalitat i al municipi, “la UCAM será una realidad”, quan sabia perfectament que el mateix PP valencià no veia amb bons ulls la seua aposta. Per a Compromís, l’assumpte UCAM no ha sigut una aposta fallida sense més, com li pot passar a qualsevol polític, sinó que ha suposat, en primer lloc, una minva en el nostre patrimoni amb el qual s’ha jugat i fet negoci tenint en compte, únicament, interessos electoralistes; i en segon lloc, s’ha jugat amb la il·lusió de les persones, amb la promesa de centenars de llocs de treball i amb la pallassada inclosa de mostrar caixes plenes del que deien eren currículums presentats per interessats a treballar-hi. Aquella mentida li va passar factura i va perdre les eleccions perquè les santjoaneres i santjoaners es van fartar de mentides i falses promeses. Però també ens ha costat uns diners que ara ha de pagar el poble de Sant Joan, i també ens ha costat perdre definitivament unes instal·lacions, les de la Residència de Temps Lliures, que en lloc de posar-la al servici de les persones, s’hi va jugar com si estigueren sobre una taula de joc. Compromís vol manifestar que per a nosaltres, un gestor públic ha de posar el bé del municipi per damunt d’egos i temptacions que oferten una rendibilitat electoral que el mantinga en el càrrec, i ha de gestionar amb responsabilitat, el que suposa que s’han de reconèixer els propis fracassos, fugir de la lògica electoralista i de la demagògia més simplista.

Per tot això treballem perquè no es tornen a produir casos com este, perquè ja n’hi ha prou d’enganys i d’il·lusionar amb polítiques de fum, i exigim que es posen els mitjans perquè siga el mateix Partit Popular qui pague els plats trencats i assumisca la seua responsabilitat públicament i en efectiu. Així no hauria de ser ara el poble de Sant Joan qui pague els 172.000 euros.