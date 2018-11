Compromís emplazan a Roman a realizar una bajada del IBI consensuada

Desde el grupo municipal Compromís per Sant Joan también han querido aclarar su postura respecto a la propuesta de la concejalía de Hacienda para reducir en un 10% el IBI. El concejal de la agrupación Sergio Agueitos explicó que la propuesta no es viable en el tiempo y por lo tanto no aplicable para 2019 como afirma el informe jurídico del secretario.

“Algo reconocido por el PSOE que ha intentado salir del paso con una enmienda para que pasara a aprobarse en 2020” explica el edil. Es por este motivo por lo que desde Compromís emplazan al concejal a aprobar una bajada del IBI consensuada y bien trabajada junto a otros impuestos. “Por tanto, el debate no sólo es ficticio, sino que este gobierno está alimentando una polémica para justificar su dejadez y tapar que ni siquiera ha sido capaz de presentar unos presupuesto para 2018”, añade Agueitos.

“No es serio querer hacer batalla política de esto en los medios con mentiras después de un año que han tenido para presentar su propuesta.El alcalde y el concejal de Hacienda deben asumir su responsabilidad sin excusas.Tenemos la oportunidad de revisar los tributos de manera global para actualizarlos y avanzar en la tributación ecológica, y es a lo que emplazamos al gobierno”, concluye.