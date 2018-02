Compromís demana l'aprovació de les ordenances de protecció animal i de residus

El portaveu adjunt de Compromís per Sant Joan, Sergio Agueitos, ha demanat esta setmana a l’equip de govern que impulse les consultes públiques de les ordenances que s’han treballat des de l’inici de la legislatura i que encara no s’han presentat al plenari per a ser aprovades.

El exregidor de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient va treballar durant més d’un any en una reforma integral de l’ordenança sobre la tinència i protecció d’animals, un document actualitzat que recull les necessitats actuals i que dóna protecció no tan sols a gossos, sinó a gats i altres espècies.

Esta tasca d’actualització es va iniciar amb una ronda de contactes amb veterinaris del municipi i persones que voluntàriament alimenten gats al carrer, per a incloure un model de gestió de colònies felines que puga controlar l’augment de la seua població i regular esta situació que causa problemes de convivència entre veïns i veïnes. A més, les molèsties que els gats generaven a les zones escolars va ser decisiu per apostar per esta reforma amb urgència, per la qual cosa es va formar un grup de treball amb les regidores d’educació i salut, de residus i també amb la responsable de participació ciutadana.

Estes reformes quedaren enllestides a l’estiu de 2017 però, més de mig any des d’aleshores, l’actual direcció política no ha donat prioritat encara a l’aprovació d’ordenances que, entre altres qüestions, inclouen mesures dissuasives per a acabar amb els excrements de les mascotes als carrers, sancionar aquells propietaris que no les recullen i frenar la brutícia que tant de mal ocasiona al nostre municipi.

Agueitos insisteix que “cal donar prioritat a la seua aprovació, per tal d’aconseguir que en el primer semestre de 2018 Sant Joan compte amb una regulació modernitzada i actual en l’àmbit de la gestió dels residus, els animals i les zones verdes i d’esplai”.