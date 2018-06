Compromís demana eliminar la Taxa Rosa

La Taxa Rosa és l'import que exclusivament paguen les dones per la diferència de preu que té en el mercat un producte etiquetat per al públic femení respecte un d’igual però que no porta aquesta etiqueta. És a dir, l'import superior dels productes dirigits a les dones, pel simple fet de ser dirigits a les dones.

Segons denuncia Compromís per Sant Joan, "a alguns països europeus, el fet que un producte siga dirigit especialment per a dones fa que el seu preu augmente entre un 20% i un 50%, encara que la qualitat no siga superior com ara xampús, cremes, desodorants o analgèsics. Productes que en la seua versió "femenina" són més cars que els genèrics". Segons Alba Lledó, regidora de Compromís, "un exemple són les fulles d'afaitar dirigides a dones que són més cares que les dels homes i l'única diferència és que són de color rosa".

Des de la formació assenyalen que segons un estudi realitzat, les dones paguen, de mitjana un 7% més que els homes pel mateix producte. Aquest encariment dels preus operen sota la hipòtesi o premissa que les dones estan disposades a pagar més per la seua vestimenta o condícia personal, la qual cosa està basada en la construcció d'estereotips de gènere.

Paral·lelament, en matèria impositiva, a l'Estat espanyol els productes d'higiene femenina estan gravats amb el 10% d'IVA. Inexplicablement, es considera per part l'Estat que aquests productes no són de primera necessitat, ja que de forma contrària tindrien un tipus de gravamen del 4%. El 2012, es va incloure dins de la reforma fiscal la baixada del 21% que estava tributant fins ara, al 10%. Des de Compromís per Sant Joan es considera insuficient aquesta baixada impositiva, ja que, per a la formació, este tipus de productes, haurien de ser considerats de primera necessitat.

Per tot això, Compromís porta al ple de juny una moció per tal que l'ajuntament inste el Govern central a reformar la fiscalitat dels productes d'higiene femenina, perquè siguen considerats béns de primera necessitat reduint el seu tipus impositiu al mínim. També que des del govern de l'Estat es prenguen les mesures necessàries per a combatre la desigualtat que provoca la Taxa Rosa i defensar la igualtat de preus dels productes sense discriminació de gènere.

Segons Alba Lledó: "No pot ser que cada dona es gaste de mitjana uns 355 € a l'any en la compra de productes d'higiene relacionats amb el cicle menstrual com si no foren articles de primera necessitat. Si, a més, tenim en compte que una dona guanya una mitja del 13% menys que un home, ens trobem amb un greuge comparatiu respecte als homes que fa augmentar encara més l'escletxa salarial".