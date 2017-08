Compromís critica la propuesta de subida de sueldo

El PSOE quiere imponer una subida de los sueldos a los concejales

Esta semana descubrimos que el motivo que ha llevado a retrasar la aprobación de los presupuestos municipales de 2017 era el interés por parte del grupo socialista en una subida del 8% en los sueldos de los concejales del Ayuntamiento de Sant Joan.

Esta idea ha estado presente constantemente en las negociaciones, pero entendíamos que la falta de consenso frenaría la propuesta, ya que desde Compromís siempre la hemos rechazado. Sin embargo, el Regidor de Personal, Manel Giner, ha querido imponer esta pretensión mediante el Anexo de Personal presentado a Hacienda que refleja dicha subida y cuya aprobación depende tanto de él como del alcalde. Una decisión que, como decimos, no cuenta con nuestro apoyo y que atenta gravemente contra el pacto de gobierno que dio el sustento a la investidura del actual alcalde.

Abrir este debate ahora es irresponsable y demuestra que la prioridad del PSOE no está destinada al bienestar de los vecinos y vecinas de Sant Joan, sino al propio interés económico de sus concejales. ¿Qué necesidad hay de poner en peligro la estabilidad del gobierno y poner en evidencia la poca predisposición en gestionar los recursos públicos de forma sensata?

En Compromís no podemos tolerar que los intereses personales estén por encima de las necesidades de los santjoaners i santjoaneres. Y menos en una legislatura caracterizada por fuerzas progresistas donde las partidas presupuestarias han estado secuestradas y cuyas inversiones se han visto limitadas. No podemos entrar en este debate cuando en las negociaciones sobre el pacto de investidura de 2015 ya se zanjó esta discusión. De hecho, el propio PSOE describió como “suicidio electoral” la posibilidad de plantear una subida de sueldo a mitad de legislatura. Entonces, ¿qué es lo que pretenden?

Además, el pleno del 22 de julio de 2015 refleja el acuerdo consensuado en lo que respecta al sueldo de los concejales. Y en lo que se refiere al SMI (3,5 el alcalde y 3,2 el resto de los concejales) presentado el 9 de julio de 2015, ya se desestimó por entender que no cumplía el pacto de gobierno al no producir un ahorro en las partidas de personal. Por lo tanto, no puede justificarse en ningún caso este movimiento en el último momento que pone en peligro, una vez más, la aprobación de los presupuestos.

No podemos aceptar que se descuiden las necesidades de Sant Joan. Con los casi 30.000 € al año que los socialistas quieren destinar a la subida de sueldos se pueden llevar a cabo pequeños proyectos dirigidos a la ciudadanía. Sin embargo, parece que prefieren destinarlos a llenarse los bolsillos. Y si para ello tienen que poner las cuentas municipales en riesgo y arrastrar al concejal de Hacienda, no dudan en hacerlo, pero nosotros no lo podemos permitir.

Denunciamos la deslealtad con la que se ha gestionado este tema capital para el municipio. La despreocupación constante se suma a la falta de compromiso, pues públicamente han llegado a decir que los presupuestos se aprobarían en junio y no ha habido voluntad. Ahora introducen esta propuesta convertida en el AS con el que han jugado a dilatar unos presupuestos para presionarnos y vernos obligados a aceptarla sin rechistar por no poder negarnos, pues negarnos a la subida de sueldos es votar que no a los presupuestos.

Unos presupuestos que apuestan por la inversión y la mejora de Sant Joan y que se han elaborado duramente mediante un trabajo de consenso, no pueden ponerse en peligro ahora por razones poco éticas y que no atienden al interés público. No vamos a entrar en un nuevo juego de presiones al que se están aficionando y que atenta contra el buen funcionamiento de un gobierno de cambio.

Esperamos que haya sido un error y que se presente un documento corregido. Si no, nos veremos obligados a tomar medidas.

Grupo municipal Compromís per Sant Joan