Clara Rodríguez: “El Festival ya contaba con el prestigio, desde el Ayuntamiento nos hemos volcado para que llegue a la gente”

× Ampliar Clara Rodríguez, concejala de Cultura de Sant Joan

-La Rambla: Desde el año pasado estáis intentando que el Festival se integre en la vida del municipio ¿Continuáis en la misma línea? -Clara Rodríguez: Sí, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan se está apostando por el Festival de Cine dándole el impulso necesario para poner el valor el gran trabajo que se está realizando desde la organización.

El año pasado ya empezamos con la dinámica realizando actividades entre los escolares, realizando una exposición de cine en el mercado municipal y un concurso de escaparates de cine que tuvo gran éxito.

Este año mantenemos todas estas actividades e incluimos otra como un curso de interpretación ante la cámara y otro de caracterización y maquillaje en el cine que se ofrecerán gratuitamente con inscripción previa.

-L.R.: ¿Qué opinión te merece la organización del Festival? -C.R.: A nivel técnico no he tenido ninguna duda, la organización es impecable si no desde el Ayuntamiento no hubiéramos dado el paso de volcarnos en el Festival para elevarlo a otro nivel. El Festival ya contaba con el prestigio, faltaba hacerlo popular y y que llegara más a la gente y en eso estamos trabajando.

-L.R:¿Qué novedades destacarías? -C.R.: Este año vamos a realizar una actividad de videomapping, pionera en Alicante, que consiste en proyectar una animación sobre un edificio, en nuestro caso se realizará sobre la Casa de Cultura, para conseguir un efecto artístico. Se trata de crear un efecto en donde interactúa el video con la arquitectura sobre la que se proyecta creando una relación de arte, tecnología y sociedad. Además, el videomapping lo realizará un empresa alicantina creada además por exalumnos del García Berlanga por lo que en este aspecto también cerramos un circulo.

Por otro lado, colocaremos distintos photocalls por el pueblo para que la gente se pueda sentir como estrellas del cine. Entre todas las fotografías de estos photocalls que recibamos en facebook con el hastag #martinelli esta empresa sorterá cinco pares de zapatos.

Además, el día de la Inauguración por la mañana ofreceremos un concierto de swing con actuaciones de baile de claqué y lindy hop y antes del concierto habrá un pasacalles de coches de época.

-L.R.: Aunque no es un Festival de alfombra roja ¿Tendremos celebridades en el municipio durante esos días? -C.R.: Este año contamos con numerosas personalidades de reconocido prestigio dentro de la industria. Durante el Festival se proyectará un corto dirigido por Paco Martínez (hermano del actor Fele Martínez), que gira en torno a la figura de Miguel Hernández y que será presentado por Miki Molina.

Asimismo Miki Molina y el actor Fele Martínez han confirmado que acudirán a la Gala a entregar un premio.

Por último comentar que entre la selección hemos recibido cortometrajes dirigidos por directores tan prestigiosos como Isabel Coixet y Daniel Sánchez Maruenda.

-L.R.: ¿Habéis notado que las empresas han apoyado más esta iniciativa cultural? -C.R.: Sí, este año estamos muy contentos por todo el apoyo que ha recibido el Festival. Además de los patrocinadores habituales se han sumado otros nuevos que han ayudado a que en este último año el evento crezca notablemente. Entre ellos cabe destacar distintas empresas como Martinelli, FCC, Actúa, Contenedores Durá, la UMH, Audi, Caja Mar, El Enjambre, Caja Mar, Norma Diez o el Periódico La Rambla entre muchos otros.

Con todo el apoyo de las empresas colaboradoras ha permitido generar un gran número de actividades paralelas al Festival que serán disfrutadas por los vecinos y vecinas de Sant Joan.