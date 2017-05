Clara Ferrando: “Tenim el pitjor tracte en les inversions de l’Estat”

Sant Joan ha comptat esta setmana amb la presència de la Secretària Autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, que ha donat una conferència sobre la situació que patim els i les valencianes en allò que respecta al finançament, amb una anàlisi de dades objectives que evidencien el tracte injust per part de l’Estat.

Ferrando, acompanyada pel regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Joan, Llorenç Roman, ha deixat ben clar que la falta d’inversions ens condemna com a poble, convertint-nos en l’autonomia amb més dificultat per cobrir serveis fonamentals - fet reconegut inclús per l’últim informe de l’AIReF, l’organisme fiscalitzador dels comptes públics del ministre Montoro-. I és que cada valencià rebrà 150 euros menys que la mitjana espanyola.

La Secretària Autonòmica, de Compromís, porta molt de temps denunciant el sistema de finançament injust que el País Valencià pateix, situació que s’agreuja quan els Pressupostos Generals de l’Estat continuen discriminant al poble valencià amb un repartiment que evidencia un tracte desigual i gens coherent als recursos que aporta. Els valencians i valencianes tornen a estar a la cua de les inversions quan de 5 milions d’habitants (l’11% de la població de l’Estat) sols rebrem entre el 5-6% dels diners.

Clara, que fa a penes unes setmanes arremetia contra Bonig per no posicionar-se a favor dels interessos valencians, insisteix en lluitar i defensar de forma conjunta el que ens correspon. “Ni més ni menys. Som la Comunitat que rebrà un pitjor tracte en les inversions de l'Estat en els Pressupostos del 2017. Crec que ja és hora d'alçar- nos i dir prou. Els valencians no podem continuar empobrint-nos cada any respecte a la mitjana espanyola”.

Llicenciada en Dret i Econòmiques i amb dos màsters de Gestió de Patrimoni i un altre Borsari i Financer, Ferrando està recorrent el País Valencià denunciant l’incompliment per part de l’Estat dels principis constitucionals de solidaritat i autonomia financera, proposant mesures per dotar al sistema de finançament de més transparència i lleialtat institucional, concretar quines són les necessitats de cada autonomia, tindre una major independència financera i un equilibri entre les administraciones per a rebre els ingressos en proporció a les competències.