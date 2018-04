Ciudadanos denuncia que el concejal no adscrito utiliza su despacho en el Ayuntamiento para promocionar su nuevo partido político

× Ampliar Foto del despacho de Ignacio Gisbert realizada el miércoles 18 de abril

Desde el grupo municipal Ciudadanos denunciaron ayer que el concejal no adscrito Nacho Gisbert utiliza su despacho en el Ayuntamiento para promocionar el nuevo partido en el que milita.

Tras salir de la formación naranja Gisbert no entregó su acta y quedó como concejal no adscrito. Al no pertenecer a ninguna grupo con representación en el Ayuntamiento en principio tampoco podría optar a uno de los despachos que se ofrecen a las agrupaciones para que realicen su labor. No obstante, se le cedió un espacio para que pudiera trabajar. Un despacho en cuya puerta cuelga el cartel del nuevo partido político donde milita, “Contigo Somos democracia”, en la puerta de su despacho en el Ayuntamiento, por el cual no concurrió a las pasadas elecciones municipales. Para Ciudadanos este es un caso de “malversación” de los bienes públicos para fines partidistas y por ello su coordinadora, Julia Parra lo puso en conocimiento del alcalde el pasado martes 17 de abril.

Desde Alcaldía al ser informados de este hecho, pidieron por escrito al edil que retirara ese cartel ya que se trata del logo de un partido político sin representación en la Corporación y por tanto sin derecho a uso de los medios municipales.

A pesar del escrito el cartel continuó el miércoles 18 colgado en la puerta de su despacho una situación que Julia Parra, coordinadora de la Agrupación local de Ciudadanos, considera un agravio a la institución “no ser contundente, tajante y rápido ante un tema así es darle alas al transfuguismo ”, lamentó Parra.

Al parecer esta no es una práctica aislada ya que en otros municipios otros concejales expulsados de sus partidos, y que no han devuelto el acta, tratan de impulsar esta nueva formación a costa de sus cargos en las instituciones. Es conocido el caso del tránsfuga de Cs en la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar, que utilizó su despacho en la Diputación de Valencia para impulsar esta nueva formación.

Nacho Gisbert no retirará el cartel de Contigo Somos Democracia de su despacho en el Ayuntamiento

A pesar del escrito del Secretario del Ayuntamiento en el que se insta al edil no adscrito a retirar el cartel Gisbert manifestó su intención de dejarlo. "Existen sentencias del Tribunal Constitucional en las que se afirma que los concejales sin grupo tenemos los mismos derechos que cualquier otro concejal del Ayuntamiento", afirmó el edil. "Además más de 100 cargos de Contigo Somos Democracia han procedido de la misma forma y no ha ocurrido nada", argumentó.

Por último explicó que "desde Ciudadanos quieren silenciarnos a toda costa ya que somos más de 300 concejales los que nos hemos ido de una agrupación poco democrática"