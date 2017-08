El Ayuntamiento de Sant Joan, desde su concejalía de Cultura, ha publicado las bases del 50º Certamen Nacional de Pintura Vila de Sant Joan d'Alacant.

Podrán concurrir a este concurso artistas de todo el territorio estatal.

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras. Correrán de su cuenta los gastos de transporte y seguro, tanto en presentación como en retirada de cuadros.

Todas las obras serán originales, no admitiéndose copias de obras premiadas ni seleccionadas en otros concursos. La temática y técnica serán libres. El formato no podrá ser superior a 2x2m ni menor de 50x70cm. Si alguna obra se compusiera de partes diferentes (dípticos, trípticos, etc.) será computado a efectos de dimensiones máximas, el conjunto de todas ellas. Los participantes darán las instrucciones necesarias para el montaje y exhibición de su obra, cuando lo consideren oportuno. En caso contrario no se admitirán reclamaciones. Todas las obras deberán presentarse sin enmarcar o convenientemente enmarcadas por un simple listón de madera.

Las obras se presentarán personalmente o se enviarán a la siguiente dirección:

Casa de Cultura de Sant Joan d'AlacantC/ la mar s/n (Frente a Plaza José Carreas). 03550. Sant Joan d'Alacant.

El plazo para presentar las obras será del 1 de septiembre al 2 de octubre, en horario de 9:00h a 21:00h.

Se establece un único premio dotado con 4.000 euros (CUATRO MIL) y un diploma para la obra ganadora, y dos menciones honoríficas reconocidas con un diploma.

Consulta las bases aquí.

Más información: 965 94 11 29 / cultura@santjoandalacant.es