Balance del curso político en Sant Joan de Ciudadanos

En estos días de descanso con la familia para muchos, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer balance del último año político en nuestro municipio, y ofrecer a nuestros vecinos nuestra visión de cara al nuevo curso, que tantos retos presenta a todos los que estamos implicados en el devenir político de Sant Joan.

En líneas generales, nos hubiese gustado que hubiese sido mucho más productivo en términos de resultados reales para nuestros vecinos, que es en definitiva lo que debe movernos a todos los grupos políticos que formamos parte de la corporación. De un lado, hemos tenido un equipo de gobierno más centrado en gestionar y exhibir, un día sí y otro también, en prensa sus profundas diferencias y división, que en una gestión seria y responsable; escenario que nos ha llevado a las puertas del mes de septiembre a no tener todavía aprobado el presupuesto de 2.017, cuando una vez aprobado el techo de gasto para el próximo ejercicio, se debería estar ya trabajando en el del ejercicio 2.018. Del otro lado, hemos tenido una oposición conservadora poco constructiva y de trazo grueso, hasta el punto de depararnos en algún pleno un espectáculo de descalificaciones cruzadas y áspera confrontación con algunos miembros del equipo de gobierno, que no creemos que la institución ni los vecinos merezcan, y que confiamos en que no se convierta en habitual.

En lo que respecta a nuestra formación, y aunque no nos conformamos, creemos que podemos estar razonablemente satisfechos con el desempeño de nuestro grupo municipal, el cual ha conseguido sacar adelante un buen número de iniciativas que pensamos pueden aportar un gran valor a nuestro municipio, una vez que el equipo de gobierno cumpla con su obligación de desarrollar y hacer efectivas todos estos acuerdos plenarios.

Entre estas iniciativas que nuestro grupo municipal ha conseguido sacar adelante, me gustaría destacar algunas, como la bonificación de las tasas de apertura para los emprendedores que inicien por primera vez su actividad en nuestro municipio; la ayuda para el pago del IBI a los colectivos más desfavorecidos; la adhesión de nuestro Ayuntamiento al último Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias; el Bosque del Donante para fomentar la donación de médula ósea; instalación de desfibriladores en espacios públicos; la asistencia a los contribuyentes con liquidaciones del impuesto de plusvalías en transmisiones con pérdidas patrimoniales; o la reciente moción para implantar de un programa de salud y actividad física en atención primaria.

Además de estos resultados, hemos intentado en todo momento trasladar al resto de la corporación multitud de problemas, necesidades e inquietudes que los vecinos nos han estado transmitiendo cada día, siempre con el máximo de los respetos y el ánimo de que nuestro trabajo pudiese ser lo más útil posible para todos los santjoaners, a los cuáles también nos hemos intentado siempre abrir independientemente de su afiliación.

Este espíritu de apertura, además de con nuestro trabajo diario, lo hemos intentado cristalizar organizando jornadas sobre temas de interés general, como la violencia de género o el impuesto de plusvalía. Jornadas en las que hemos traído siempre a profesionales independientes de enorme prestigio, a los que estamos enormemente agradecidos, y que dada su buena acogida tomamos el compromiso de repetir en un futuro próximo.

Todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo y la inestimable contribución de todos y cada uno de nuestros afiliados. La mayoría de los cuáles ha contribuido con su abnegado y discreto trabajo a respaldar a nuestro grupo municipal con sus ideas, soluciones, propuestas y apoyo constante. Apoyo que ha cristalizado en el respaldo unánime que hace pocas fechas ha recibido la junta directiva que tengo el honor de encabezar. Afiliados y simpatizantes que nutren cada día este proyecto con sus experiencias personales y profesionales, robando muchas veces tiempo a su familia, su trabajo o su descanso, simplemente para intentar mejorar un poco la vida de sus vecinos en la medida de sus posibilidades, y sin cuya implicación nada de esto sería posible.

Como decía al principio, en pocos días abordaremos un nuevo curso político apasionante, y como hemos hecho siempre desde nuestro inicios en Sant Joan, nos ponemos a disposición de todos nuestros vecinos con la máxima de las ilusiones y el ánimo de que nuestro trabajo pueda ayudar a mejorar nuestro municipio y la calidad de vida de nuestros vecinos.