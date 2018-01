Acusan al ex concejal de Hacienda de la demora en el pago a proveedores por no realizar una modificación de crédito en mayo de 2017

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó en sesión plenaria extraordinaria el jueves 25 de enero un reconocimiento extrajudicial de crédito por un montante de 134.000 euros con los que se liquidarán facturas a proveedores del pasado ejercicio y alguna de 2016. La votación contó con los votos a favor del Partido Socialista, DECIDO, Esquera Unida , Compromís y Ciudadanos y la Abstención del Partido Popular y el concejal no adscrito Nacho Gisbert.

El concejal de Hacienda, Santiago Román (Decido), explicó que la situación en la que se encontraba el ayuntamiento en 2017 en este área no podía continuar así y por eso se realizó una modificación de crédito de más de 400.000 euros para dotar estas facturas de fondos a principios del mes de Diciembre.

La situación en la que se encontraba el área de Hacienda, responsabilidad del edil Llorenç Roman (Compromís), fue calificada de “surrealista” por la concejala de Cultura Clara Rodríguez (Esquerra Unida), pues su concejalía en mayo se quedó sin presupuesto por el pago de una sentencia que obligaba a pagar a la SGAE 60.000 euros y a pesar de que la edil pidió en repetidas ocasiones al concejal de Hacienda realizar una modificación de crédito esta no se realizó. “Aunque la sentencia salió en enero, no se nos comunicó hasta mayo cuando no había crédito y estábamos en pleno Festival de cine. Además se trata de una sentencia que afecta a todas las áreas del ayuntamiento, no exclusivamente Cultura”, explicó la edil.

Por su parte, el entonces concejal de Hacienda, Llorenç Román se justificó explicando “que en el presupuesto de 2017, que presentamos en el mes de mayo y que no se aprobó, todas estas facturas estaban dotadas de crédito”

El Portavoz del Partido Popular, Manuel criticó que esta modificación se llevase de urgencia a finales de 2017 cuando cuando se incluyen facturas que son de 2016 y todo el 2017, “¿En todo el 2017 no han tenido tempo para hacer una modificación de crédito y dotar a Cultura del dinero necesario? (Lo de la SGAE era un pago cierto que se tenía que hacer, ahora tenemos que ir a un reconocimiento extrajudicial, se han tenido a los proveedores no se cuanto tiempo para recurrir a la urgencia” puntualizó Aracil.

El Partido Popular se abstuvo con el fin de que se aprobara el punto y salieran adelante las facturas “porque respetamos profundamente el trabajo que hacen los proveedores”.

El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero explicó que estas facturas se traen a pleno porque en su día no se hizo la modificación de crédito pertinente “nosotros la hicimos en el mes de noviembre y por cuestiones de plazo entró en diciembre. Se debía haber aprobado una modificación de crédito en mayo y haber aprobado un presupuesto en septiembre pero diversas circunstancias y diversos votos en contra al presupuesto lo impidieron pero no pasa nada porque ahora los proveedores van a cobrar”.