Activitats, tallers i volta ciclista en la Setmana Europea de la Mobilitat

La Regidoria de Medi Ambient, amb la participació de Cultura, ha preparat una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la mobilitat sostenible i fomentar el desenvolupament de bones pràctiques a través d'un model urbà més amable.

Esta nova edició està protagonitzada pel "Dia sense cotxe". Després de l'èxit de l'any passat, els veïns i veïnes podran tornar a gaudir de l'espai públic sense tràfic amb activitats per a tota la família. Tallers de patinatge, jocs tradicionals, rocòdrom o el circuit d'habilitat ciclista són algunes d'estes activitats que es realitzaran a l'avinguda Rambla de la Llibertat. I a la nit, arriben els sopars a la fresca amb concerts de Jazz i Flamenc al carrer Sant Antoni i Sant Josep respectivament.

Les activitats continuen la resta de dies per conscienciar sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i els beneficis de l'ús de maneres de transport més sostenibles com la bicicleta, els viatges a peu i el transport públic. El dimarts i el dijous tindrà lloc el taller per aprendre a anar en bici, i el divendres i dissabte un altre sobre mecànica de la bicicleta, tots dos amb inscripció prèvia (medio.ambiente@santjoandalacant.es). Així mateix, la SM La Paz amenitzarà la parada d'autobús de l'Hospital de Sant Joan i el photocall de la Setmana de la Mobilitat visitarà els col·legis per a promoure l'ús de la bicicleta.

La setmana culmina amb la V volta en bici Mutxamel-Sant Joan el diumenge 24 de setembre, on tots els anys es reunixen més de cinc-centes persones que participen per a generar un canvi de comportament cap a un model de ciutat més sostenible. L'eixida tindrà lloc als Jardins Municipals de Sant Joan (Mançaneta) amb un recorregut per a tota la família de quasi 15 km. Cal inscriure's prèviament en grupobrotons.es.

El regidor de Medi Ambient, Sergio Agueitos, afirma que "la sensibilització ambiental és clau per visualitzar que un altre model de ciutat és possible, aprofundint en un model social de major cohesió i millors relacions veïnals". A més, anima a totes i tots a participar en una setmana plena d'activitats per a fomentar per la mobilitat sostenible.