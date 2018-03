“Ha sido una experiencia inolvidable, animamos a todo el mundo a presentarse”

Se acaban los días de reinado para Mª Ángeles García Sanz y Paco Corbí, quienes han ostentado el cargo de Rey y Reina de la Tercera Edad 2017, y en ellos hay una sensación de añoranza pero también de ilusión por ver quién tomará el relevo. Ambos coinciden en que ha sido un año memorable y que lo recomendaría fervientemente. Y es que, según nos comentan hay que experimentarlo para hacerte una idea porque explicarlo con palabras es muy dificil.

× Ampliar Ángeles García Sanz y Paco Corbí son la Reina y el Rey de los Mayores de Sant Joan 2017

-L.R.: ¿Cómo surgió la idea de presentaros a este cargo?

-Paco Corbí: El año pasado estaba muy implicado con la directiva aunque no pertenecía a ella y desde allí me comentaron que si me gustaría ser Rey. Yo ya había visto lo carteles y la verdad es que me apetecía pero tenía que esperar a ver la respuesta de mi mujer

-Mª Ángeles García Sanz: Cuando me lo propuso yo le dije de entrada que no porque siempre he sido un poco vergonzosa. No obstante, ante su insistencia me animé, y hoy no me arrepiento en absoluto de esa decisión.

-L.R.: ¿Con qué momento os quedáis de este año?

-MªÁngeles: Nos quedamos con las sensaciones que vivimos el día de las Carrozas, pero también me gustaría destacar el día de la Ofrenda de Flores en la que sentimos el cariño de la gente muy de cerca, ambos fueron momentos inolvidables También recuerdo el día que me probé por primera vez el traje regional. Iba con un poco de miedo porque me habían advertido que pesaba mucho pero al probarlo descubrí que me podría manejar bien y quedé encantada.

-P.C.: Yo he disfrutado mucho, sobre todo viendo a mi mujer disfrutar. Hemos descubierto las fiestas ya que hasta ahora las habíamos vivido desde fuera

-L.R.: ¿Habéis descubierto algo que desconocías de las Fiestas de Sant Joan y su actividad social?

-MªÁngeles: Hemos descubierto muchos aspectos de las Fiestas que desconocíamos por ejemplo las fiestas de Sant Antonio o las de Fabraquer de las cuales nos llevamos un muy grato recuerdo.

-Paco Corbí: Por otro lado tenemos que destacar la excelente relación que hemos tenido con otras asociaciones festeras, todos ellos han sido muy hospitalarios y también destacar el excelente trato recibido desde la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Sant Joan y en especial a la concejala Esther Donate

-L.R.: ¿Cual ha sido la reacción de vuestra familia?

-MªÁngeles: Muy buena sobre todo nuestras nietas, cuando me vieron vestida con el traje regional se quedaron muy sorprendidas.

-L.R.: ¿Cuáles son vuestras sensaciones ahora que termina vuestro año?

-Paco Corbí: En estos días en los que se acaba el reinado sentimos un poco de nostalgia y añoranza. Pero por otro lado tenemos ilusión por ver quien nos relevará en el puesto y nos acordamos de nuestros primeros días cuando nuestros antecesores, los cuales dejaron el listón muy alto, nos animaron con sus consejos Marivi Buades y Francisco García Valero.

-MªÁngeles: Esperamos poder apoyar a los próximos cargos tanto como lo hicieron con nosotros.

-L.R.: ¿Qué consejo darías a los nuevos representantes?

-P.C.: Que se dejen llevar ya que seguro que se lo pasarán de maravilla.

-MªÁngeles: Que se animen y no le tengan miedo a nada porque es una experiencia innolvidable.