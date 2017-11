“El Gallinero Teatre” nos presenta su nueva obra, “Esta noche no estoy para nadie”

“El Gallinero Teatre” estrena su segunda obra teatral el próximo domingo 3 de diciembre a las 19:00h. en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant con entrada libre.

“Esta noche no estoy para nadie” es una divertidísima comedia original de Juan Carlos Rubio, bajo la dirección de Aitor Ortega e interpretada por Raquel Piñeiro, Aitor Ortega, Pepi Vicente y David Tajuelo.

“Esta noche no estoy para nadie” es la historia de una madre y una hija, de caracteres opuestos, que se ven obligadas a compartir piso dadas las estrecheces económicas en las que se han visto inmersas a raíz de sus respectivos divorcios. A lo largo de una enloquecida noche, en la que no faltan las visitas de sus respectivos ex, las verdades y mentiras, las más intimas fantasías y los deseos ocultos saldrán a la luz, provocando una tormenta de risas y equívocos.

Con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Sant Joan d’Alacant, Concejalia de Comercio de Sant Joan d'Alacant, David Tajuelo Fotografía, Eva M. Arte, Artegalia Radio, La Rambla Sant Joan, St John y Rebeca Yunaleska Peluquera.