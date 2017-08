¿Ikea en Sant Joan?

× Ampliar El portavoz del equipo de gobierno, Santiago Román

"Desde Decisión Ciudadana-Decido consideramos una imprudencia y un grave error por parte del alcalde el cerrarle las puertas a la instalación de Ikea en el Parque Empresarial con el único motivo de que no se dispone de suelo de titularidad municipal. Ningún municipio dispone de 250.000 metros cuadrados de suelo municipal, pero Sant Joan es el único que dispone de un parque empresarial aprobado y totalmente disponible desde el año 2.013. Que el suelo sea privado no es ningún impedimento, como no lo es en el resto de municipios que ofrecen a Ikea ubicarse en ellos, puesto que es la empresa municipal quien tiene que ponerse a trabajar como promotora del Parque Empresarial.

Respecto a todo esto, es lamentable ver a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, salir a rebufo de la propuesta que hicimos desde Decido el pasado mes de julio. Por parte del PP, el pedir la creación de una nueva comisión en el Ayuntamiento cuando Pycsa tiene encomendada la gestión del Parque desde el año 2.007 y en Pycsa ya están representados todos los partidos políticos, por lo que sería duplicar las gestiones; y por parte del PSOE, acaban de superar al PP en irresponsabilidad al poner como excusa que el Ayuntamiento no tiene suelo.

Repetimos e insistimos en que ningún municipio goza de un suelo con mejor situación que la del Parque Empresarial que tenemos en Sant Joan, así que instamos a los dos partidos mayoritarios a dejarse de poner medallas por un lado, y a dejar de cerrar puertas por otro, y que pongan a la empresa municipal de suelo a ponerse a trabajar en un proyecto que podría ser el único motivo para que Pycsa continúe abierta."