Sebastián Cañadas: "No hay indicio que pueda causar alarma y todo indica que las fiestas se van a vivir con tranquilidad"

-L.R.: ¿Cómo crees que valoran desde otros municipios las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel? -S.C.: Desde el mundo festero creo que hay un cierto reconocimiento por ser unas Fiestas con mucha tradición y muy serias, a pesar de que no tengamos la distinción que nos merecemos, por los trámites burocráticos y porque se empezó muy tarde. El aspecto de la música, que en nuestro municipio es fundamental, también es algo que se tiene mucho en cuenta. De hecho, a iniciativa de mi anterior concejal de Fiestas impulsamos un premio para los músicos que cumplen 50 años tocando en nuestras fiestas y eso es algo que no encuentras en otros municipios. También el reconocimiento de hacer el paseo de la Festa, en donde se coloca una placa en reconocimiento a un compositor junto con el concierto de música festera que se hace en agosto son elementos que hacen que nuestras fiestas sean puestas en valor desde otras localidades.

Todo esto, más allá de la hospitalidad que encontramos en las barracas por parte de los festeros, las cuales no son restrictivas al público en general, además de la vistosidad de nuestros desfiles por la Avenida Carlos Soler.

Estos ingredientes hacen que las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel sean referente.

-¿Qué opinión te merece que el libro este año esté dedicado a la mujer? -S.C.: Muy buena. El libro está dedicado a la mujer en el mundo de la Fiesta y está cargado de contenido historia y simbología, no es un mero compendio de fotografías y municipal.

Aunque esto lo hace el equipo de redactores y fotógrafos de la Comisión de Fiestas me ha parecido muy bien poner en valor la figura de la Mujer por el gran trabajo y la importancia que tiene en nuestras Fiestas, de hecho, son tan importante que incluso son muchas más.

-L.R.: ¿Qué nos puedes decir de las Fiestas del Ravalet? -Antes de la fiestas de Moros y Cristianos toca pasar por el Ravalet. Comenaremos el día 6 con la Alborada y a partir de ahí, todo seguido. Esas fiestas son muy entrañables porque la gente es muy acogedora. Tiene su propia singularidad como fiesta tradicional de nuestro municipio, en ella disfrutamos el baile de la dansà, su mascletà, pasacalles, nanos i gegants…

-L.R.: ¿Cómo planteáis la seguridad del municipio durante estos días tras los atentados de Barcelona? -S.C.: Mantuvimos una reunión comarcal en Ibi, alcaldes de la comarca de l’Alacantí, concejales de Seguridad, y las Policías Locales de cada municipio con el fin de ver si habían indicaciones especiales, que no es el caso. No hay ningún indicio que pueda causar alarma y todo indica que las fiestas se van a vivir con tranquilidad. No obstante, siguiendo el principio de prudencia y respondiendo a la preocupación de los vecinos vamos a tomar medidas en nuestros desfiles por La Rambla, dada su fisionomía, y el volumen de personas que asisten a nuestros desfiles en donde se colocarán medidas físicas para impedir el acceso de los vehículos.

-L.R.: ¿Cómo va a vivir las Fiestas el Alcalde? -S.C.: Como he sido Festero antes que Alcalde, e incluso he ostentado el cargo de presidente de la Comisión de Fiestas, he estado muy relacionado con este mundo y me gusta mucho la Fiesta desde dentro. El día de la Entrada, me toca ejercer de alcalde en la tribuna y recibir a nuestros invitados, pero sí disfrutaré por la mañana de la Entrada de Bandas, del ambiente de la barraca a medio día, de los actos previos a la Entrada y ya el segundo y tercer día ya desfilaré.

-L.R.: ¿Qué palabras dirigiría a la Comisión de Fiestas? -S.C.: Trabajar por el mundo de las Fiestas te acarrea mucho trabajo, muchas horas de no disfrutar de la familia, se hace de forma altruista y estás expuesto a las mismas críticas que un político. Además ser presidente de la Comisión de Fiestas conlleva una responsabilidad de Fiestas, al igual que ser cargo orgánico de cualquier comparsa todos tienen una carga de responsabilidad.

El que no ha estado metido en esto no sabe lo bien que lo hacen y el cariño que le ponen. Yo valoro ese trabajo muy positivamente.

-L.R.: ¿Y a los nuevos Cargos Festeros? -S.C.: Desde hace unos meses pasan una época de muchos nervios por lo que me gustaría decirles que estén tranquilos porque como decimos aquí “el dia deu tot en La Rambla i tot ben fet”. Y sobre todo que disfruten de la Fiesta, porque si disfrutan será señal de que todo ha salido bien.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -S.C.: Que todos disfrutemos de los actos festivos y religiosos y que también disfruten del resto de día. Mi principal deseo es que nos sentemos el día de los borrachos nos pongamos a debatir de las fiestas y que el balance sea positivo.