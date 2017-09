Entrevistas a los cargos del Bando Moro: Comparsa Moros del Cordó

Capitán Moro: Gustavo Blasco García

-L.R.: ¿Cuánto tiempo lleva en la Fiesta?¿Cuáles son sus primeros recuerdos? -G.B.: Desde el año 1976, mis recuerdos son la casa llena de festeros ya que toda mi familia ha sido.

-L.R.: ¿Qué le ha llevado a ser capitán del Bando Moro en las Fiestas de Mutxamel? -G.B.: Lo que me ha llevado a ser capitán del bando moro ha sido la ilusión y enormes ganas que teníamos mi mujer, mis hijos y yo.

-L.R.: ¿Qué pinceladas nos puede desvelar del boato? -G.B.: Solo puedo desvelar que ha sido elaborado con muchísimas ganas, ilusión y trabajo. Ahora aprovecho para dar las gracias a toda la gente que ha hecho un grandísimo trabajo y nos ha ayudado a hacer nuestro sueño realidad.

-L.R.: ¿Cuál es el acto que más le emociona? -G.B.: Todos los actos tienen su momento especial, para mí unos de los que me emociona mucho es el tercer día cuando sube la Mare de Deu del Loreto a lo alto del castillo envuelta de pólvora y festeros.

-L.R.: ¿Cómo explicarle lo que son las fiestas a alguien que no las conociera? -G.B.: Son unas fiestas en honor a nuestra patrona la Mare de Deu del Loreto, en las cuales se celebra la fiesta de Moros y Cristianos, seguidamente le invitaría a que las viviera y viera con la ilusión que las vivimos.

-L.R.: ¿Qué deseo pediría para estas fiestas? -G.B.: Pediría que las disfrutemos todos con armonía y alegría y que por unos días aparquemos las preocupaciones y problemas, que disfrutemos de nuestro pueblo y nuestra gente.

Capitana Mora: Lidia Mula Jiménez

-L.R.: ¿Desde cuándo formas parte de estas fiestas? -L.M.: Desde el año 1984 -L.R.: ¿Cómo surgió la posibilidad de ostentar este cargo? -L.M.: Desde que éramos novios mi marido Gustavo y yo hemos soñado siempre en ser capitanes y el año pasado el tercer día de fiestas dimos el paso que nos faltaba y aquí estamos.

-L.R.: ¿Se siente respaldada por amigos, familiares, comparsa...? -L.M.: Por nuestra familia muy respaldada, mis amigos forman parte de este sueño por que han estado con nosotros desde el primer día .Y a la comparsa Moros del Cordó solo puedo darle las gracias por su gran apoyo y cariño.

-L.R.: ¿Qué nos podría adelantar de los trajes que veremos en los desfiles? -LM.: De los trajes poco os puedo adelantar, solo deciros que forman parte de nuestra ilusión y de nuestro sueño, es el secreto mejor guardado de nuestra capitanía y que os invito a nos acompañéis estos días para que los disfrutéis con nosotros.

-L.R.: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas?¿y lo que menos? -L.M.: Me encanta desfilar con mi escuadra, llevarle flores a nuestra patrona, comer en casa de mi madre el día de la Virgen con toda mi familia y lo que menos ir a maquillarme el día de la entrada.

-L.R.: ¿Cuál es el acto que espera con más ganas? -L.M.: El día de la entrada tengo muchas ganas de ver la Rambla nuestro boato y estar mi familia y yo arriba de la carroza.

-L.R.: ¿Cuál sería su deseo para estas fiestas? -L.M.: Mi deseo para estas fiestas y para todos, que tengamos muchísima salud para poder disfrutar al máximo.

-La Rambla: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué? -Jorge José Sirvent: Entré a formar parte de estas fiestas en el año 1983, con apenas un mes de vida realicé mi primer desfile en brazos de mi padre, siendo hijo y nieto de festeros.

-L.R.: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo de abanderado cristiano? -J.S.: Me lo pidió Guti y tengo por costumbre nunca decirle que no y en esta ocasión no iba a ser la primera.

-L.R.: ¿Qué significa para usted este cargo? -J.S.: La responsabilidad y el orgullo de representar a mi comparsa y a todos los festeros en este año 2017.

-L.R.: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación? -J.S.: Siempre he disfrutado por igual de todos los actos y desfiles, este año en eso no es diferente espero cada momento de la fiesta con la misma expectación que la anterior.

-L.R.: ¿Qué mejoraría de estas fiestas? -J.S.: Creo que las mejoras llegan en forma de necesidad. Para mí ahora mismo están bien, pero según la mayoría de los festeros hay que hacer cambios.

-L.R.: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas? -J.S.: Que lo pasemos todos como mínimo igual de bien que años anteriores.