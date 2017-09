Entrevistas a los cargos del Bando Cristiano: Comparsa Templarios

Capitán Cristiano: Miguel Reyes Cerdà i Martinez

-L.R.: ¿Cuando entró a formar parte de estas fiestas y por qué? -M.C.: Formo parte de las fiestas de Moros y Cristianos desde que nací de manos de mis padres en la Comparsa Contrabandistas, la razón imagino que fue la ilusión de mis padres de hacerme festero la cual hasta hoy en día sigo compartiéndola con mi familia.

-L.R.: ¿Que le llevó a aceptar el cargo de Capitán Cristiano? -M.C.: La verdad nunca me veía de Capitán y la gente que me conoce lo sabe perfectamente, yo soy más “un fester de a peu”, pero realmente lo que me hizo dar este gran paso fueron varias cosas la gran ilusión de mi hijo, que este año ostentará el cargo de Abanderado junto a mi mujer como Capitana y la ilusión de mis padres, especialmente mi madre de ver ese sueño hecho realidad.

-L.R.: ¿Que significa para usted este cargo? -M.C.: El ostentar el cargo de Capitán para mí es todo un orgullo y satisfacción, y hacerlo como Capitán junto a mi mujer y mi hijo es lo más grande que se puede tener como festero.

-L.R.: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación? -M.C.: Cada momento tiene su encanto y su magia, pero sin duda el momento que espero con más ilusión será el día 10 de Septiembre ya que para mí será ese momento cuando arranque “l'entrà”, serán muchos los sentimientos que viviré sin duda junto a mi familia y amigos.

-L.R.: ¿Qué mejoraría de estas fiestas? -M.C.: Bueno esa pregunta es un tanto complicada, jajajaja... Sí que es cierto que yo soy una persona que le gusta que la fiesta vaya evolucionando constantemente. ¿Mejorar? Siempre se puede mejorar por supuesto, pero siempre manteniendo las tradiciones. Pero sí mejoraría muchas cosas.

-L.R.: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas? -M.C.: Que nuestra alegría sea compartida con todo el pueblo de Mutxamel y que La Mare de Deu de Loreto nos dé salud para poder disfrutarlas todos juntos.

Capitana Cristiana: Ana Isabel Jerez i Planelles

-L.R.: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué? -A.J.: Empecé a salir a fiestas de Moros y Cristianos desde que nací en la localidad de Xixona de manos de mi tío Paco “Coca” en los Cavallers del Cid el cuál me inculcó ese amor por la fiesta de Moros y Cristianos, en Mutxamel mis comienzos datan del año 1994 en la Comparsa Contrabandistas.

-L.R.: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo de Capitana Cristiana? -A.J.: Una promesa que le hice a mi hijo, que justo cuando cumpliera 17 años y coincidiendo con la Capitanía Cristiana, seríamos Capitanes en la Comparsa Templarios y esa promesa se verá cumplida este año.

-L.R.: ¿Qué significa para usted este cargo? -A.J.: El sueño de toda mi familia y mío hecho realidad, y cumplirlo junto a ellos y mis amigos será toda una experiencia inolvidable.

-L.R.: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación? -A.J.: Sin duda, el día de la entrada. Para mí ese momento es el fruto de todo esfuerzo y trabajo y compartirlo con mis seres queridos será un momento muy feliz.

-L.R.: ¿Qué mejoraría de estas fiestas? -A.J.: La fiesta debe ir mejorando con el transcurso de los tiempos, pero siempre manteniendo sus raíces.

-L.R.: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas? -A.J.: Deseo a “tot el poble de Mutxamel” paz, salud y felicidad y poder compartirlas entre todos nosotros bajo el amparo de nuesta Mare de Deu de Lorerto.

Abanderado Cristiano: Miguel Cerdà i Jerez

-L.R.: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y porqué? -M.C.: La primera toma de contacto con el mundo de la fiesta la tuve con apenas un mes de brazos de mi padre en la Filà Kaimans de Xixona.

La razón del por qué formo parte de estas fiestas es la ilusión y el amor que mis padres siempre me han inculcado por estas fiestas.

-L.R.: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo de Abanderado Cristiano? -M.C.: La pasión y el sentimiento que siento por nuestras fiestas de Moros y Cristianos.

-L.R.: ¿Qué significa para usted este cargo? -M.C.: Felicidad y alegría y compartirlo junto a mis padres y mi hermana me enorgullece enormemente.

-L.R.: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación? -M.C.: El día de la Entrada, aunque es cierto que cada acto tiene sus sentimientos, para mí ese día es el que espero más impacientemente.

-L.R.: ¿Qué mejorararía de estas fiestas? -M.C.: Uffffff. Ahora mismo no caigo, es cierto que la fiesta evoluciona para bien, y eso es señal que forma parte de la vida de un festero y año tras año se nota esa mejoría.

-L.R.: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas? -M.C.: Que en cada rincón del “poble de Mutxamel” se respire paz, armonía y felicidad y que cada pasodoble,marcha cristiana y marcha mora formen parte de esos sentimientos y que la Mare de Deu de Loreto vele por todo el pueblo de Mutxamel en sus fiestas de Moros y Cristianos.