Entrevista al Presidente de la Comisión de Fiestas: Pedro Miguel Planelles Riera

-La Rambla: ¿Cómo afrontas esta nueva etapa en la Comisión de Fiestas? ¿Cómo fue la reelección? -Pedro Miguel Planelles Riera: La verdad que con las mismas ganas e ilusión que la primera vez hace ya 8 años. Se ha conseguido un grupo unido y con ganas de trabajar, y ello ha hecho que mis ganas por trabajar por la fiesta sigan intactas después de tanto tiempo.

La verdad que esta vez fue más tranquila que las dos anteriores, puesto que no se llegó a votar al estar solo mi candidatura. Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todos los que me han apoyado para seguir adelante y a la nueva directiva por aceptar este reto.

-L.R.: ¿Cómo vas a vivir este año las Fiestas de Moros i Cristianos de Mutxamel? -P.M.P.: Espero que como todos los años, con intensidad, ilusión y ganas, como cualquier festero, puesto que no he dejado de ser festero nunca, si bien es cierto que con la entrada en vigor de la nueva normativa para el tiroteo, puede que estemos algo más nerviosos de lo habitual, pero por lo demás, con ganas e ilusión por disfrutar de nuestras fiestas.

-L.R.: ¿Hay alguna novedad en el desarrollo de las fiestas? ¿Alguno en el ámbito de la arcabucería? -P.M.P.: La verdad que no, este año en fiestas no habrá ninguna novedad, espero que vayan llegando a lo largo del mandato, empezando por el próximo Mig Any.

En cuanto al tema de la arcabucería sí que habrá novedades. Como sabrás, ha entrado en vigor la ITC 26 y somos la primera población que se ha acogido a esta nueva normativa, aunque se empeñen en decir que no. La verdad que ha sido un año muy complejo en este aspecto, reuniones todas las semanas, viajes a intervención de armas y a subdelegación del Gobierno, pero esperemos que los días de fiestas vaya todo bien. Aprovecho para agradecer el trabajo que han hecho mis comisionados en este campo, puesto que han sido ellos los que han trabajado duro para que todo este en tiempo y forma.

-L.R.: ¿Cómo ves posicionada nuestra fiesta en el panorama festero nacional de Moros y Cristianos? -P.M.P.: Desde mi punto de vista, nuestra fiesta es un referente dentro de los Moros y Cristianos. Somos un punto de referencia y ejemplo para otras poblaciones tanto el campo de la música festera como en el tema organizativo.

-L.R.: De nuevo te pido que les dirijas unas palabras a los cargos de 2016 y algunos consejos a los nuevos representantes -P.M.P.: A los cargos de 2016 solo puedo darles las gracias por todo, por su presencia y saber estar en cada uno de los actos, por saber transmitir y contagiarnos su alegría y por saber disfrutar al máximo de las fiestas.

A los cargos 2017, que nada ni nadie les quite la ilusión de este año, que disfruten como cualquier festero, puesto que son festeros antes que cargos y que aprovechen al máximo los actos porque cuando se quieran dar cuenta, se habrá acabado todo.

-L.R.: Y, por último, ¿cuál sería tu deseo para estas Fiestas de Moros y Cristianos 2017? -P.M.P.: Creo que mi deseo es el mismo de todos los años, que disfrutemos de nuestras fiestas sin incidentes, que el tiempo nos respete y que nuestros visitantes puedan disfrutar de todos y cada uno de nuestros actos como si fueran uno más de nosotros.