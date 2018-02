El IES l’Allusser aplica un programa para la prevención del “Bullyng” a través de las artes marciales

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

¿Pueden las artes marciales prevenir el acoso escolar sin agresividad? Un programa de prevención del acoso escolar a través del Judo está dando muchas respuestas a alumnos y profesores del Instituto L’Allusser de Mutxamel. La metodología en cuestión ha generado mucha expectación entre la comunidad educativa del centro ya que están aplicando de forma transversal las técnicas y valores de la práctica del Judo extrapolándolos al día a día en el instituto. “Ponemos a los alumnos en el lugar del otro, del que sufre las cosencuencias del acoso, para conseguir desarrollar en ellos al empatía aplicando juegos sencillos y técnicas de Judo”, nos explicó Carlos Montero director del Programa. “Por otro lado, el Judo ofrece a quien lo práctica empoderamiento, autoconfianza y autoestima, herramientas fundamentales para todo joven que pueda ser potencialmente víctima de acoso”, explica.

Bajo estas premisas, los alumnos de 1º y 2ª de la ESO del IES l’Allusser y de 5º y 6º de primaria están participando desde el pasado 15 de enero en un novedoso proyecto desarrollado por el Centro de Investigación del Deporte de la UMH, en colaboración con la Escuela de Judo Ozone de Frutos, y dirigido por Carlos Montero, Doctor en Psicología, Licenciado en CAFD, Maestro Nacional de Judo y Cinturón negro 6 dan. Carlos es un judoca vocacional, miembro del equipo nacional y, ahora entrenador de deportistas de élite. Él ha sabido transmitir la esencia y la pasión que ha puesto en este proyecto a las profesoras de Educación Física del centro Marta Orts Amor e Irene Llorca Blázquez así como al profesor de Educación Física del colegio Arbre Blanc, Rodrigo Guirao Parro.

Aunque los alumnos participan en el programa desde el mes de enero el proyecto comenzó a principio de curso cuando los profesores realizaron un curso de formación para asimilar la metodología

El centro también se ha adaptado para la ocasión. Ahora cuenta con un tatami en el gimnasio cedido por el club de Judo Ozone deFrutos y el club de Taekwondo local. Además los alumnos han adquirido quimonos que serán utilizados durante los próximos dos años en las clases de Educación Física.

Se trata de ofrecer un a versión no competitiva del Judo sino como un método de educación integral. Esta es la primera vez que se aplica el deporte del Judo con esta intención concreta pero sus beneficios en pedagogía están contrastados “El Judo es beneficioso para muchas cosas tanto físicamente con el desarrollo motor como mentalmente ya que su código moral está asentado en la cultura Japonesa cuyas normas sociales de respeto están impregnadas en todos los estamentos de la sociedad”, explica Carlos Montero.

Los profesores y los propios alumnos están valorando muy positivamente esta experiencia. En el poco tiempo que lleva desarrollándose la experiencia ya se están viendo resultados. Ana Asensio profresora de Frances nos comenta que los alumnos que acuden a su clase los martes después de haber impartido la clase de Judo llegan más tranquilos, contentos y perceptivos. La explicación a este comportamiento nos la dio una de las profesoras de educación física “Después de haber impartido la unidad finalizamos con una reflexión final para entender lo que ha ocurrido en el tatámi, interiorizar la enseñaza y cómo aplicarla en nuestro día a día”.

¿Qué es el acoso escolar?

El acoso escolar es un comportamiento realizado por un individuo, o un grupo, que se repite en el tiempo para lastimar, acosar, amenazar, asustar o meterse con otra persona con la intención de causarle daño. El simple hecho de quitarle un estuche a un compañero puede ser considerado un acto de acoso escolar si este hecho se repite en el tiempo. Es diferente de otras conductas agresivas porque implica un desequilibrio de poder que deja a la víctima sin poder defenderse.

A menudo, las causas por las que se acosa a las víctimas es por el hecho de ser diferentes a la mayoría (raza, religión, condición sexual…), por sus características físicas (color de piel, sobrepeso, estatura…), por su forma de vestir, por presentar dificultades a la hora de hablar nuestro idioma, de expresarse o de realizar los ejercicios físicos (en la clase de educación física a la hora de realizar deportes en el recreo (juego mal al fútbol por ejemplo).

Por otro lado están los espectadores aquellos que ven situaciones de acoso pero no son exactamente ni el acosador ni la víctima. Hay diferentes tipos de espectadores. Algunos son colaboradores activos y cómplices del acosador porque les gusta lo que está pasando. Otras veces, a los espectadores no les gusta lo que ven, pero miran a otro lado (no se atreven a intervenir o no saben cómo hacerlo). Y a veces, los espectadores saben que lo que está pasando no está bien y deciden ayudar a la víctima.