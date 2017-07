Continúa la oferta formativa de inglés en Mutxamel para el curso 2017-18

Del 3 al 16 de julio se abre el periodo de preinscripción en la Escuela Oficial de Idiomas, para las personas interesadas a cursar los dos cursos del B1 de inglés o el curso de destrezas en el aulario de Mutxamel.

La Concejalía de Educación de Mutxamel informa que continúa el próximo curso la oferta educativa de idiomas y seguiremos disponiendo de aulas de la Escuela Oficial de Idiomas en el IES L'Allusser en horario de tarde. Como el año pasado se impartirán los dos cursos del B1 de Inglés (de 120 hores cada uno) y un curso de destrezas de 60 horas. Además, nos informan que existe la posibilidad que se amplie a los dos cursos del B2 de Inglés, lo que supondría una ventaja para los vecinos de la localidad, fruto del esfuerzo de la Concejalía de Educación.

Para preinscribirse, el alumnado ha de presentar la solicitud telemáticamente. El enlace de preinscripción estará accesible a partir de las 09.00 horas del 3 de julio hasta las 23.59 horas del 16 de julio de 2017.

Recordamos que en las aulas adscritas o aularios de las escuelas oficiales de idiomas solamente se puede preinscribir el alumnado de los niveles e idiomas que hay autoritzados.

Continua l’oferta formativa d’anglés a Mutxamel per al curs 2017-18

Del 3 al 16 de juliol s'obri el període de preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes, per a les persones interessades a cursar el B1 d'anglés o el curs de destreses a l'aulari de Mutxamel.

La regidoria de Mutxamel informa que continua el pròxim curs l'oferta educativa d'idiomes i seguirem disposant d'aules de l'Escola Oficial d'Idiomes a l'IES L'Allusser en horari de vesprada. Com l'any passat s'hi impartiran els dos cursos del B1 d'anglés( de 120 hores cadascun) i un curs de destreses de 60 hores. A més a més, ens informen que hi ha la possibilitat que s'amplie als dos cursos del B2 d'Anglés, el que suposarà un avantatge per als veïns de la localitat, resultat de l'esforç de la Regidoria d'Educació.

Per a preinscriure's, l' alumnat ha de presentar la sol·licitud telemàticament. L'enllaç de preinscripció estarà accessible a partir de les 09.00 hores del dia 3 de juliol fins a les 23.59 hores del dia 16 de juliol de 2017.

Recordem que en les aules adscrites o aularis de les escoles oficials d'idiomes actuals només es pot preinscriure l'alumnat dels nivells i idiomes que hi ha autoritzats.