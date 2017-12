Pspv-Psoe, Ciudadanos, Guanyem (Podemos) y Compromis denuncian la paralización del convenio con el Mutxamel CF

Los grupos de la oposición, PSOE, Ciudadanos, Guanyem (Podemos) y Compromís, han denunciado que el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Mutxamel CF para la temporada 2017/2018, se encuentra paralizado. El expediente pasó dictamen en el pleno de septiembre de 2017, quedando encima de la mesa a instancia de los partidos de la oposición. Según explican estos grupos, la propuesta del equipo de gobierno consistía en una rebaja de 12.000 €, pasando de 30.000 € que se venía aportando desde hace más de diez años, a 18.000 €, cantidad que consideran totalmente insuficiente, ya que el club ha crecido considerablemente en este último año, de hecho, según informan estos grupos, en la temporada 2016/2017, el presupuesto de la entidad era de 62.000€, y tenían inscritos en la federación de futbol 6 equipos de futbol. Y para la temporada 2017/2018 el presupuesto aumenta a 90.000€, habiéndose inscrito en la federación de futbol 13 equipos de todas las categorías.

Desde el primero momento, los partidos políticos de la oposición han pedido transparencia en la gestión y justificación de cualquier subvención, y en especial la de este club, ya que el importe que ha manejado el Mutxamel CF es considerable. “Con la incorporación de la nueva directiva, se están produciendo mejoras en lo referente a la educación deportiva, ya que se han contratado personas tituladas y preparadas para trabajar con los menores del club. Sin embargo, la respuesta del equipo de gobierno del PP y sobre todo de su alcalde Sebastián Cañadas es de rebajarles la ayuda, cuestión que difiere mucho de la pretensión de aumentar todas las subvenciones de las asociaciones del municipio, deportivas, culturales, religiosas y festivas. De hecho, en el proyecto de presupuestos que presenta el Partido Popular para el 2018 se incrementan o mantienen todas las subvenciones, excepto la del Mutxamel CF, al que se le rebajan 12.000 €”, advierten los grupos de la oposición en un comunicado.

PSOE, Ciudadanos, Guanyem y Compromís, denuncian que en el pleno ordinario del 30 de noviembre, en donde se incluyó el convenio con el Mutxamel CF en despacho extraordinario por parte del equipo de gobierno con la minoración de 12.000 euros mencionada. Antes del debate, los firmantes de esta nota presentaron una enmienda modificando la cantidad presupuestada de 18.000€ a 30.000€, pero la propuesta fue retirada del orden del día. “Consideramos que el alcalde actuó con una actitud prepotente al ver que la propiesta no iba a prosperar, recordamos que hasta que no se apruebe el convenio el Mutxamel CF no recibirá un euro”, explican los grupos de la oposición en la nota.