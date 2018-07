Pilar Mahamud culmina el reto de correr 50 maratones diferentes consiguiendo el oro en Jaen

Pilar Mahamud ha cumplido un particular reto que la encumbra en la cima del running nacional e internacional. La mutxamelera se planteó el reto de correr 50 maratones diferentes y lo culminó el pasado 8 de julio en Jaen en contra del plan previsto. Mahamud nos explicó que su intención era finalizar en un martón en Etiopia pero que por motivos de seguridad tuvieron que suspenderlo, aunque sí realizó una labor solidaria de entrega de material, como era su intención.

Ante esta contrariedad Mahamud tuvo que buscar un nuevo maratón que superar entre los meses de Julio o Agosto y la única posibilidad que se le presentó fue el de Jaén que tuvo lugar el 8 de Julio. Y, aunque la inscripción estaba cerrada, cuando explicó el caso a la organización y en particular a Juanjo Amate, responsable de la prueba, le abrieron las puertas para que pudiera culminar este reto.

En esta ocasión Pilar Mahamud salió a las 7 de la mañana para correr una prueba que se desarrolló en su totalidad en pista. La combinación de la pista, la población el mes de julio y las altas temperaturas que sobrepasaban los 30 grados te hace pensar en a dureza de la prueba. Pero mereció la pena, según relata la corredora ya que se realizó con un fin solidario, todo lo recaudado se destinó a la Asociación de Esclerosis Múltiple.

La organización de un maratón en pista es complicada por el tema de las vueltas, 150 en total, y los doblados, por eso el número de participantes no puede ser muy alto, entre maratón individual y en parejas o en equipos de 4 se dieron cita unas 150 personas.

Pilar acudió con el objetivo de terminarlo únicamente ya que en la línea de salida se encontró con otra grande, Eva Esnaola, que tiene el récord de España de 12 horas- “En la salida me coloqué detrás de ella, pero en el km 2 la adelanté y ya vuelta a vuelta yo iba primera esperando que me adelantara, cosa que no pasó”, nos explica la corredora. Al final consiguió una marca de 3:21:02 y campeona del primer maratón de Jaén, pero lo más importante para ella fue que había logredo cumplir su gran reto de finalizar 50 maratones diferentes.