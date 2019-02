José Ramón Planelles se pone a prueba en una carrera de ultrafondo de invierno en la que se enfrentará a las bajas temperaturas de Finlandia

José Ramón Planelles Cuevas vuelve a enfrentarse a un reto épico. En esta ocasión va más allá de una carrera de ultrafondo convencional y lo que se plantea es correr durante más de 8 horas a temperaturas extremas que pueden llegar a los 20 grados bajo cero.

Este valiente policía local de la localidad de Mutxamel acudirá el próximo 23 de febrero a la carrera de ultrafondo Rovaniemi 150, una de las carreras más duras de invierno del mundo donde correrá una distancia de 66 kilómetros, una gesta que si ya de por sí es heroica se agrava debido a que en Finlandia se encuentran en pleno invierno por lo que le espera es nieve, que relentizará su paso y mucho frío. Según nos explica José Ramón, la mayor dificultad para preparar esta prueba ha sido precisamente preparar el material adecuado, “he tenido que estudiar muy bien el tipo de ropa que voy a usar, la cual no debe hacerme sudar ya que a esas temperaturas el sudo se congela, también tendré que usar un tipo de calzado especial con clavos el cual solo he podido probar en la arena de la playa que es donde he realizado mi entrenamiento intentando encontrar terrenos parecido al monte nevado”, nos explica el Planelles.

“Si hay buena temperatura lo que ocurre es que la nieve se convierte en agua y se produce un efecto “overfloat”, ten en cuenta que la primera parto del recorrido lo hacemos sobre un río por lo que sí se hace menos temperatura correremos sobre una película de tres dedos de agua sobre el hielo. Si hace frío, no hay problema, la superficie es dura, pero por otro lado nos enfrentamos a temperaturas verdaderamente gélidas”, añade.

La prueba tiene tres modalidades, esquís, bicicleta (fat-bike) y a pie que es como la realizará José Ramón, y tres distancias, 66, 150 y 300 kilómetros.

La distancia escogida en esta ocasión es la de 66 kilómetros dado que en las otras dos es obligatorio realizarla arrastrando un trineo con un kit obligatorio para “En la distancia que voy a realizar solo tengo que llevar una mochila con el alimento, agua, manta de superviviencia y además llevar luz, delantera y trasera a requerimiento de la organización”.

José Ramón ya tiene a sus espaldas un gran experiencia en el mundo de los maratones y carreras de ultrafondo además de una gran trayectoria deportiva dentro del atletismo que culminó el pasado año 2013 cuando quedó campeón del Mundo en 400 m. vallas en la Olimpiada de Policías y Bomberos.

Hace tres años comenzó en el mundo del ultrafondo con una carrera en Suecia en la que recorrió 100 kilómetros y desde entonces no ha parado, Ultrapirineo, País Vasco, Camí de Cavalls en Menorca.

Ahora se enfrenta a la que tal vez sea la prueba más dura por la advesa climatología pero lo hace, como en las demás, sin marca a batir, solo por el mero placer de poder completarla y vivir sin duda la gran experiencia de su vida.

José Ramón en esta prueba va acompañado por su familia, un elemento muy importante ya que nos confesó que es una motivación muy grande para él saber que le están esperando en la línea de meta y compartir ese momento tan especial con los suyos.

Saber que tanto su municipio, El Campello, como la localidad dónde ejerce su profesión, Mutxamel, están atentos a cómo se desarrolla esta prueba deportiva seguro que le dará también ese aliento necesario que le empuje hacia la meta. Estamos deseando que nos regrese para que nos cuente la experiencia.