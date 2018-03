Juan Alberto Pascual y María Estela Leiva recorrerán más de 3000 kilómetros en un Seat Marbella del 92

Juan Alberto Pascual y María Estela Leiva dos intrépidos aventureros que han decidido desafiar la suprema ley del sentido común y lanzarse a una aventura old school a bordo de un mítico Seat Marbella del año 1992. El viernes 2 de marzo emprendieron la “Panda Raid”, un rally amateur anual de larga distancia y resistencia en el que participan 350 equipos de toda Europa.

Un curioso proyecto que nace mientas esta pareja preparaban la ropa del cole de sus hijos pequeños. Amantes de Marruecos y de la aventura,el Panda Raid, es una prueba deportiva con un objetivo solidario, cuya finalidad es ayudar a la población marroquí a través de la ayuda para desarrollar proyectos de Apicultura. El recorrido de la prueba es más de 3.000 kilómetros, en un SEAT. Este valor solidario, es el principal motivo, por el que la pareja ha decidido participar en la prueba.

Allá, por el año 2015, ya empezaron a buscar un SEAT PANDA, llegando incluso a viajar a Sevilla, para comprarlo, pero no les gustó el coche, ya que no le aseguraba su propietario que llegará Alicante. Por el contrario, el dueño y también aventurero les invadió de conocimientos tras su vuelta al mundo con un todo terreno. Después de mucho buscar, en marzo del pasado año 2017, encontraron uno. Un coche ya destinado al Panda Raid, ya que su dueño, lo compro con ese fin pero no pudo finalizar su proyecto.

La Panda Raid se desarrolla en Marruecos a través de un recorrido de 6 etapas, que en algunos casos ponen a prueba las capacidades físicas y mentales de los equipos, valores supremos de un esfuerzo mecánico y de camaradas que pretende dejar atrás, al menos por unos días, el bullicio de la civilización y la dependencia de la tecnología.

Los corredores no podrán usar GPS, con tan solo el roadbook, la brújula y su intención deberán orientarse en cada etapa.

Para este año se plantean los más bellos escenarios del desierto de Marruecos, dentro de un encuentro divertido, pero siempre fieles a la tradición, los valores de aventura y la diversidad de terrenos.

Para esta gesta han contado con la ayuda inestimable de sus patrocinadores, Talleres Lozauto, aceites Sort y “1000 recambios”

